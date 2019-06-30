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30.06.2019
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Bozcaada araçsız ada olacak

Kuzey Ege’nin doğasıyla büyüleyen adası Bozcaada, 2020 yılına gelindiğinde araçlardan arınacak. Elektrikli toplu taşımanın hedeflendiği adadaki ulaşım planını Belediye Başkanı Yılmaz ile konuştuk

birgun.net birgun.net

Diren Kur

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz’ın açıkladığı “Bozcaada Ulaşım Master Planı” adada araç trafiğini azaltmayı hedefliyor. Projenin 2020’de tamamlanması planlanıyor.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’ya her geçen yıl artan ilgi, ada üzerindeki yükü de fazlalaştırıyor. Yaz mevsiminde araç yoğunluğu da artan adada, 4 yıl önce merkez bölgesi araç trafiğine kapatılmıştı. Şimdi ise Bozcaada´nın tamamının araçsız olması hedefleniyor. Belediye Başkanı CHP´li Hakan Can Yılmaz, “Araçsız Bozcaada hayal değil, artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur” dedi.

Projeyle ilgili BirGün’e konuşan CHP’li Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, bu senenin projeyle ilgili keşif senesi olduğunu anlattı. Projeyi ada için bir “devrim” olarak nitelendiren Yılmaz, bu köklü kararın bir seferde oturtulamayacağını, akademik çalışmaların ve altyapı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Yılmaz, “Biz uzun soluklu bir proje olarak görüyoruz. Bir akademik çalışma sonucunda belirlenecek takvimle önümüzdeki birkaç sene içerisinde bütün altyapı çalışmalarını tamamlayarak çok güçlü bir toplu taşıma sistemini hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma konusuna da değinen Yılmaz, bu konuda elektrikli araçları düşündüklerini belirtti. “Çok ciddi bütün detayları düşünülmüş, çok dakik, bütün altyapısı sağlanmış toplu taşımayla önümüzdeki birkaç sene içerisindeki hedefimiz araçsız bir Bozcaada hayalini hayata geçirmek” diye konuşan Başkan Yılmaz, özellikle bayram, festival, organizasyon gibi etkinliklerin olduğu tarihlerde Bozcaada’nın çok ciddi bir kalabalıkla ve araç trafiğiyle karşılaştığını, bu kalabalığın çoğu kez adanın kapasitesini bile aştığını da sözlerine ekledi.

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