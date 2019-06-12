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12.06.2019
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Bozcaada Caz Festivali, Avrupa Caz Ağı’na katıldı

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Bu sene üçüncüsü 19/21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali, içerisinde Londra Caz Festivali, Kopenhag Caz Festivali ve Bimhuis Amsterdam gibi 35 farklı ülkeden organizasyonların kuruluşların ve girişimcilerin olduğu Avrupa Caz Ağı’na katıldı.

Bozcaada Caz Festivali, caz ve doğaçlama müzik türlerinde Avrupa’daki kültür politikalarının temsil edildiği, senelik toplantılarda bilgi ve deneyim alışverişinin yapıldığı, çalışan değişim programlarıyla kültürlerarası diyaloğun ve hareketliliğin desteklendiği bu ağ içerisinde vizyonunu ve deneyimini Avrupa Caz Ağı ile paylaşma zemini bulacak.

Ağ içerisindeki diğer üyelerle yaratıcı, çağdaş cazı ve doğaçlama müziği korumak üzerine politikalar geliştirmek ve Avrupa’nın uluslararası caz festivalleri takvimine girerek kültürarası paylaşıma katkıda bulunmak isteyen Bozcaada Caz Festivali, Eylül ayında İtalya’nın Novara şehrinde düzenlenecek Avrupa Caz Konferansı’na ilk kez katılacak.

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