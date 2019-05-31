Bozcaada’dan festival daveti

Bu yıl 3. kez düzenlenen Bozcaada Caz Festivali 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bozcaada’nın farklı noktalarında sürpriz konserler, gastronomi etkinlikleri, çocuk atölyeleri, beden odaklı atölyeler, Bozcaada keşif rotaları, tadım etkinlikleri gibi müzik dışı disiplinlerden oluşan programı ve sosyal içerikli projeleriyle festival, bu yıl da enerjisini tüm Bozcaada’ya yayacak.

Programda Londra’dan çıkan en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülen davulcu ‘Yussef Dayes’, müziğin en saf halini icra etmeyi hedefleyen isimleri bir araya getiren ‘Erkan Oğur Anatolian Blues Project’, caz ve hiphop’ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin’in dinamik ismi ‘Bobby Rausch ft. Giw’, Türk müziğinin fark yaratan isimlerinden Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in projesi ‘Pow Trio’ ve çok daha fazla ismi ağırlayacak.