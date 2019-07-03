Bozcaadalılar hakim kararını gece yarısı protesto etti

Mustafa Dermanlı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, Cumartesi gece yarısı bir eğlence mekanında başlayıp dışarı taşan kavgada, Ramazan Öksüz’ün dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden sadece 3’üne tutuklama kararı verildi. Adalılar bu kararı gece yarısı Cumhuriyet Meydanı’nda protesto ederken, uzun süredir Bozcaada’da yaşayan Feridun Düzağaç’ta eyleme katılarak, “İnsanlık sınırlarının asla tanıyamayacağı bir şekilde işkence etmiş insanların bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anı yaşıyoruz. İçimiz yanıyor,” dedi.

11 ZANLIDAN SADECE 3’Ü TUTUKLANDI

29 Haziran gece yarısı Bozcaadalı Ramazan Öksüz’ün darp edilerek öldürülmesi sonrasında 11 kişi gözaltına alınmıştı. Olayı araştıran savcı dün cinayete karıştıkları sebebiyle 8 zanlının tutuklu, 3 zanlının da tutuksuz yargılanmasını talep etti. Fakat ilk duruşmada sorgu hakimi bu talebi reddederek 3 kişinin tutuklanmasına, diğer 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklanırken, cinayete kurban giden Ramazan Öksüz’ün avukatlarının serbest bırakılma kararına itiraz edeceği öğrenildi.

BASIN AÇIKLAMASINDA “BOZCAADA UNUTMAZ” DENİLDİ

Hakimin verdiği bu karar sonrasında Bozcaadalılar karara tepki gösterdi. Adalılar dün gece yarısı Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Ezine Adliyesi’nde görülen ilk duruşmada karar açıklandı. Bu karara göre şüphelilerin kendi ifadelerinde Ramazan Öksüz’ü darp ettiklerini söylemelerine rağmen 11 kişiden 8’i serbest bırakılmış, 3’ünün de tutuklu olarak yargılanmasına hakim tarafından karar verilmiştir. Bozcaada halkının vicdanında büyük yara açılmıştır. Alınan bu haksız kararı Bozcaada halkı olarak kabul etmiyoruz. Bozcaada susmaz, unutmaz. Bozcaada ayakta,” denildi.

FERİDUN DÜZAĞAÇ: YAYIN YASAĞI VARSA ALTINDA AHLAKSIZLIK VARDIR

Uzun süredir Bozcaada’da yaşayan sanatçı Feridun Düzağaç da basın açıklamasının ardından duygusal bir konuşma yaptı. Düzağaç, “Ramazan’ın ardından sosyal medyada hezeyanımı paylaştım. Bu mesaj tüm ulusal basında yer buldu. İyi ki olaya ilişkin haber yasağı gelmedi. Çünkü güzel ülkemizde yayın yasağının konduğu hangi dava varsa altında bir ahlaksızlık, izansızlık ve arsızlık vardır. İnsanlığa yakışmayan bir şeyin adada yaşanıyor olmasından derin bir acı duyuyorum. Bugün bile isteye, döverek adam öldüren 11 meczubun sadece 3’ünün tutuklu kalması sadece güzel insanların vicdanını değil, Türkiye’de adalet isteyen insanları da yaralamıştır. İnanıyorum ki bu kalabalığın çoğu ölmüş bir kelebeği bir ada çayına, bir lavantaya, ait olduğu yere taşıyorken öldüğü anlaşılan bir insana, insanlık sınırlarının asla tanıyamayacağı bir şekilde işkence etmiş insanların bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anı yaşıyoruz. İçimiz yanıyor. Adalet istiyoruz,” dedi.

Bozcaadalılar gece yarısı #bozcaadaayakta etiketiyle Razaman Öksüz cinayetine dair adalet taleplerini sosyal medyaya da taşıdı.