23.7 C
Istanbul
29.05.2019
Anasayfa SPOR Brahimi'ye en iyi teklif Fenerbahçe'den

Brahimi’ye en iyi teklif Fenerbahçe’den

birgun.net birgun.net

Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi’yle yakından ilgilenen Fenerbahçe, Cezayirli oyuncuya en yüksek teklifi sunan ekip oldu.

Gelecek sezon, bu yılı unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bonservisi elinde olan yıldızlara yöneldi.

Sözcü Gazetesinden İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Sarı lacivertliler Porto ile sözleşmesi biten ve mukavele yenilemeyen Yacine Brahimi için bastırıyor. Sportif Direktör Damien Comolli, Cezayirli yıldızla bir araya gelip senelik 3 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon avro imza parası önerdi.

Teklifte ayrıca lig şampiyonluğu ve Avrupa kupaları başarılarında ekstra bonusların yer aldığı öğrenildi. İngiltere’den West Ham United ve İspanya’dan Real Betis’in de istediği Brahimi’ye en iyi teklifin Fenerbahçe’den geldiği belirtildi.

Sezon ortasında yapılan görüşmelerde pek sıcak bakmayan Brahimi’nin dev teklif karşısında kafasının karıştığı ve düşünmek için Comolli ile menajerinden süre istediği ifade edildi.

İlginizi çekebilir:  Fenerbahçe'de gündem transfer

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,243AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Dersim’de 4.5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Dersim'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.Afet ve...
Devamını Oku

İstanbul Üsküdar’da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi

birgun.net -
Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
Devamını Oku

Erdoğan’ın Saray’da görev verdiği Bülent Arınç’ın alacağı maaş konuşuluyor

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için açıklanan tek isim eski Meclis Başkanı...
Devamını Oku

Erdoğan: İstanbul’u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un Fethi" ile ilgili yapılan etkinlikte açıklamalarda...
Devamını Oku

Konsensus Araştırma: AKP’li seçmen dahil yüzde 59 seçimlerin yenilenmesini istemiyor

birgun.net -
Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, YSK’nin kararı öncesi yapılan İstanbul anketlerine...
Devamını Oku

AYM, Barış Akademisyenleri’nin başvurusuyla ilgili toplantıyı erteledi

birgun.net -
Barış akademisyenlerinin bireysel başvurusunu görüşen AYM üyeleri, Adalet Bakanlığı'ndan görüşün gelmemesi nedeniyle...
Devamını Oku

FETÖ’den tutuklu NASA çalışanı serbest bırakıldı

birgun.net -
Türkiye’de, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan Türkiye-ABD çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan...
Devamını Oku

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump açıklaması

birgun.net -
Beyaz Saray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın...
Devamını Oku

Huawei’den ABD’ye dava

birgun.net -
Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Teksas...
Devamını Oku

İsrail saldırılarında geçen yıl 312 Filistinli yaşamını yitirdi

birgun.net -
2018'de İsrail saldırıları sonucu 57'si çocuk 312 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 8...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi