18.03.2019
Anasayfa DÜNYA

Brexit anlaşması aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacak

birgun.net birgun.net

İngiltere’de parlamento başkanı, Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacağını açıkladı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı John Bercow, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi.

Bercow, İngiliz hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını aynı şekliyle bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunmasına izin vermeyeceğini belirtti.

İngiliz parlamento teamüllerine göre milletvekillerinin reddettiği bir önerge veya yasa tasarısının, aynı şekliyle aynı dönem içinde bir kez daha oylanamayacağını vurgulayan Bercow, anlaşmanın ikinci kez oylanmasına izin verme gerekçesinin anlaşma metnine eklenen yeni belgeler olduğunu bildirdi.

İlginizi çekebilir:  50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu
Anlaşma olmadan ayrılmaya “Hayır” dendi: ‘Sert Brexit’ masadan kalktı

Bunun konuyla ilgili ”son sözü” olmadığını ifade eden Bercow, hükümetin anlaşmada önemli bir değişikliğe gitmesi halinde oylamaya izin verebileceği sinyalini verdi.

Avam Kamarası, Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak’ta ve 12 Mart’ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.

May, anlaşmayı bu hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde parlamentoya bir kez daha sunmaya hazırlanıyordu.

AB’den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere’nin, 29 Mart’ta birlikten ayrılması gerekiyor.

İngiltere’nin bu hafta yapılacak AB zirvesinde Brexit tarihini erteleme talebinde bulunması bekleniyor.

Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi


Önceki haberAtatürk büstlerine silahla ateş açan şahsa 18 yıl 8 ay hapis cezası
Sonraki haberSosyal medya şirketleri, cami katliamı paylaşımlarını engelleyemiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

DÜNYA

Mozambik’teki tufanda ölü sayısı “1000’i aşabilir”

birgun.net -
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, yaşanan sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetler...
Devamını Oku
DÜNYA

Rusya’da “sahte haber” kararnamesi onaylandı

birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki “sahte haberlerin” engellenmesine yönelik kararnameyi imzaladı.
Devamını Oku
DÜNYA

150 milyon çocuk yetersiz besleniyor

birgun.net -
Alman hükümeti, muhalefetteki Yeşiller’in Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasına dair...
Devamını Oku
DÜNYA

Belçika istihbaratından ‘aşırı sağ silahlanıyor’ uyarısı

birgun.net -
Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başladığını ve...
Devamını Oku
DÜNYA

Maduro kabine değişikliğine hazırlanıyor

birgun.net -
İlginizi çekebilir:  Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını...
Devamını Oku
DÜNYA

Macron, Şanzelize’yi eylemlere yasaklamayı planlıyor

birgun.net -
Reuters haber ajansının Elysse Sarayı'ndaki bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,658BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,770TakipçiTakip Et
8,359AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı...
Devamını Oku
ÖZEL

Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi...
Devamını Oku
ÖZEL

Çılgın projeleri ve işsizlik rakamlarını Prof. Dr. Çolak’a sorduk: ‘Halk tüketmesin biz tüketelim’ diyorlar

Can Uğur -
İşsizlik oranının son 9 yılın en yüksek oranına yükselerek yüzde 13.5’e çıkması...
Devamını Oku
ÖZEL

Tedavisi bulunmayan kalıtsal hastalık DMD: ‘Artık sesimiz duyulsun’

DİLARA ŞİMŞEK -
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında sık karşılaşılan en ölümcül, kalıtsal...
Devamını Oku
ÖZEL

Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına...
Devamını Oku

SON HABERLER

Sosyal medya şirketleri, cami katliamı paylaşımlarını engelleyemiyor

TEKNOLOJİ birgun.net -
Sosyal medya şirketleri Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta Cuma günü iki...
Devamını Oku

Brexit anlaşması aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacak

DÜNYA birgun.net -
İngiltere'de parlamento başkanı, Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacağını açıkladı.
Devamını Oku

Atatürk büstlerine silahla ateş açan şahsa 18 yıl 8 ay hapis cezası

GÜNCEL birgun.net -
Adana'da iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip molotof kokteyli...
Devamını Oku

Mozambik’teki tufanda ölü sayısı “1000’i aşabilir”

DÜNYA birgun.net -
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, yaşanan sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetler...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen 8 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki gün önce dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki...
Devamını Oku

Rusya’da “sahte haber” kararnamesi onaylandı

DÜNYA birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki “sahte haberlerin” engellenmesine yönelik kararnameyi imzaladı.
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi