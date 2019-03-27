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27.03.2019
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Brexit belirsizliği sürüyor: 3 bakan daha istifa etti

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

Başbakan May’in karşı çıkmasına rağmen, Avam Kamarası’nda milletvekillerinin Brexit sürecindeki etkisini artıracak önerge kabul edildi. Brexit anlaşmasına alternatif oluşturacak önergelerin bugün oylanması bekleniyor.

Diğer taraftan, İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington, Sağlık Bakanı Steve Brine ve Ortadoğu’dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.

Ticaret sahası birinci gündem

Önergenin kabul edilmesi, milletvekillerine nasıl bir Brexit istedikleri konusunda karar vermeleri imkânı tanıyor. Avam Kamarası’nda bugün düzenlenecek oturumda, Birleşik Krallık’ın AB ortak pazarında kalması, AB ile serbest ticaret anlaşması yapılması, Gümrük Birliği’nde kalınması, yeni bir Brexit referandumu yapılması veya AB’den çıkışın tamamen iptal edilmesi gibi seçeneklerin oylamaya sunulması bekleniyor. Ancak bu oylamalarda alınacak sonuçların hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

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Halka Bırakın

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılma sürecinin siyasi bir krize dönüşmesi sonrası yeni referandum talep eden yüz binlerce kişi, başkent Londra’daki yürüyüşte bir araya gelmiş “Halka Bırakın” isimli kampanya için bir araya gelmişlerdi.

Öte yandan, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasını istemeyenler, İngiltere Parlamentosu’nun dilekçelere ayrılan internet sitesinde şimdiye kadar 5 milyon 700 bin civarı imza topladı.

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