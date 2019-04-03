Brexit belirsizliği sürüyor: Anlaşmasız ayrılık gündemde

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması süreci halen belirsizliğini koruyor. Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı anlaşma Avam Kamarası’nda üç kez reddedilirken, anlaşmaya alternatif olarak sunulan seçenekler de önceki gün parlamentodan onay alamadı.



AB’nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier parlamentonun alternatifleri reddinden sonra ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılma olasılığının “günden güne” güçlendiğine işaret etti. Barnier bu tür bir ayrılma durumunda ise “AB bunun üstesinden gelir” değerlendirmesini yaptı.



Anlaşmasız ayrılık kötü olur



Brexit’e ilişkin değerlendirmede bulunan Merkel ise, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin kolay olmadığını, İngiliz Parlamentosunun ülkenin gelecekte AB ile nasıl bir iş birliği yapacağıyla ilgili oylamalar yaptığını anımsattı. “Nasıl bir çıkış olacağı konusunda İngiltere’de bir çözüm bulunmasını ümit ediyorum.” ifadesini kullanan Merkel, İngiltere’nin anlaşmasız ayrılması durumunda bunun belirsizlikleri beraberinde getireceğini anlattı. Merkel, anlaşmalı Brexit’in en iyisi olacağını, İngiliz Parlamentosunun da anlaşmalı Brexit’ten yana olduğunu kaydetti.



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Süre doluyor



Anlaşmanın Cuma günü üçüncü kez reddedilmesinin ardından May hükümetinin yeni bir plan oluşturmak için 12 Nisan’a kadar vakti bulunuyor. Aksi takdirde Britanya, AB’den bir anlaşma olmadan çıkacak.Hükümet ise daha önce üç kez reddedilen Başbakan May’in Brexit anlaşması için halen destek toplamaya çalışıyor. Ancak Brexit’in parlamentoda onaylanması için Brüksel’in Londra’ya tanıdığı süre 12 Nisan’da doluyor. AB, daha önceden anlaşmanın Cuma günü onaylanması durumunda 22 Mayıs’a kadar süre tanıyacağını açıklamıştı.

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6 milyon imza

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci olan Brexit’in iptali için internet üzerinden başlatılan kampanyaya katılım 6 milyon imzaya ulaştı. Başbakan Theresa May, dilekçeye atılan imza sayısı 5 milyonu geçtiği zaman bir açıklama yapmış ve Brexit’in iptal edilmesi için 50’nci maddenin geri alınmasını hükümet olarak reddettiklerini söylemişti.