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25.03.2019
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Brexit düğümü çözülemiyor: 5 günde 5 milyon imza

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve hükümete, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecine iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 günde 5 milyona ulaştı.

“50. maddeyi iptal et ve AB’de kal” başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit’i “halkın iradesi” olarak sunduğu hatırlatılarak, “AB’de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor.” ifadesi kullanıldı. İngiltere’de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçe Parlamentoda tartışılıyor.

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halka bırakın

Önceki gün de AB üyeliğinden ayrılma sürecinin siyasi bir krize dönüşmesi sonrası yeni referandum talep eden 1 milyona yakın kişi, başkent Londra’daki yürüyüşte bir araya gelmişti. “Halka Bırakın” isimli kampanya için bir araya gelen kalabalıklar, Parlamento önünde bitecek bir yürüyüş gerçekleştirilmişti.

Organizatörler, İngiltere tarihindeki en büyük protesto olarak tanımladıkları yürüyüşe, 1 milyona yakın katılım gerçekleştiğini ve sayının tüm beklentilerin üzerine çıktığını açıkladı. Avrupa Konseyi hafta içinde İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vermişti.

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