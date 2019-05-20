Brexit Partisi liderine muzlu sütle protesto

İngiltere’de bir protestocu, Brexit Partisi lideri Nigel Farage’a muzlu sütle saldırdı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri için propaganda turundaki Brexit Partisi’nin lideri Farage’a Newcastle’da muzlu süt fırlatıldı.

Beraberindeki heyetle kentin sokaklarında dolaşan Farage’ye yaklaşan bir protestocunun “faşist” diye bağırarak elindeki muzlu süt bardağını İngiliz siyasetçinin üzerine attı.

Korumaları protestocuyu uzaklaştırırken, Farage’nin de kendi ekibine “Bunu nasıl durduramadınız?” diye tepki gösterdiği görüldü.

Farage’nin hafta sonunda İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki mitingi sırasında, çevredeki dükkanlar polisin talebi üzerine süt ürünleri satışını durdurmuştu.

Bu saldırı ile ülkede aşırı sağcılara yönelik süt ürünleri kullanılan protesto sayısı 4’e yükselmiş oldu.