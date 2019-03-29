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29.03.2019
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Brexit üçüncü kez oylanacak

birgun.net birgun.net

İngiltere parlamentosu bugün Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasını üçüncü defa oylayacak. Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu.

İngiliz parlamentosunun 8 Brexit senaryosuna ilişkin önceki gece yaptığı oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği alamamıştı. Bu sonuç, parlamento karşısında May’in elini güçlendirdi. Milletvekillerinin doldurduğu pusulada AB’den anlaşmasız ayrılmak, AB ile gümrük birliğinde kalmak, Brexit’in iptal edilmesi ya da varılacak herhangi bir Brexit anlaşmasının tekrar referanduma götürülmesi gibi seçenekler yer alıyordu.

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“İstifa ederim” çıkışı sonucu değiştirmedi

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu Muhafazakâr Parti milletvekillerine Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasına destek vermeleri takdirinde istifa edeceğini söylemişti.

Partisinin milletvekillerinin bundan sonra yürütülecek Brexit müzakerelerinde kendisinin yer almasını istemediğinin farkında olduğunu belirten May, “Ülkem ve partimiz için doğrusunu yapmak adına bu pozisyondan planladığımdan daha erken ayrılmaya hazırım” açıklamasını yapmıştı. İngiliz parlamentosu ayrıca yapılan bir diğer oylamada da Brexit tarihinin 29 Mart’tan koşullu olarak 12 Nisan veya 22 Mayıs’a kaydırılmasını iç hukuka geçiren teklifi 105’e karşı 441 oyla kabul etmişti.

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