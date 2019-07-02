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03.07.2019
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Brexit yanlılarından Avrupa Parlamentosu’nda marş protestosu

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Yeni yöneticilerini belirlemek üzere toplanan Avrupa Konseyi toplantısı sırasında Brexit yanlısı İngilizler, Avrupa’ya tepki göstererek AB Marşı esnasında sırtını döndü. 

Avrupa Birliği üyesi devletler geçtiğimiz pazar gecesi, Avrupa Konseyi’nin yeni yöneticilerini seçmek için bir araya geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra parlamentoyu yönetecek ekibi seçmek üzere sabaha kadar süren pazarlıklar başarısızlıkla sonuçlandı.

Görüşmeden netice alamayan 28 ülkenin temsilcisi bugün 11.00’de, Brüksel’de yeniden bir araya geldi. Toplantının açılışı öncesi okunan Avrupa Birliği Marşı sırasında Brexit yanlısı İngilizler sırtını dönerek Avrupa’ya tepki gösterdi. 

4 koltuğun sahipleri belirlenecek

Üye devletler, önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği içerisinde kilit öneme sahip 4 koltuğun sahiplerini belirlemek için bir araya geldi. Oylamalar sonucunda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Başkanları ve Yüksek Temsilcilik koltuklarına oturacak kişiler belirlenecek. 

Fotoğraf: İHA

Uzlaşma reddedildi 

Pazar gecesi başlayan ve Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’nın uzlaşma sağladığı tartışmada fikir birliğine varılamadı. Dört devlet; komisyon için Hollandalı sosyal demokrat Frans Timmermans, parlamento için Avrupa Halk Partisi (AHP) lideri Alman Manfred Weber, Avrupa Konseyi ve yüksek temsilcilik makamları için AHP ve liberallerden bir ikili konusunda hemfikir oldu. 

Macron: “Saatler süren palavralar” 

Önerilen uzlaşmanın reddedilmesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sinirlendirdi. Macron, “Bu durum Avrupa için çok kötü bir resim çiziyor; uluslararası planda güvenilirlikten uzak, ciddiyetsiz bir Avrupa resmi,” dedi. ‘Saatler süren palavralar’ diye çıkışan Macron, Avrupa Birliği’ni “Asla bir karara varmamak için toplanan 28 kişilik bir kulüp,” olarak betimledi. 

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Kaynak:İHA

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