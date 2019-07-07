27.8 C
Istanbul
07.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Brezilya müziğinin efsane ismi Joao Gilberto hayata veda etti

Brezilya müziğinin efsane ismi Joao Gilberto hayata veda etti

'Bossa Nova'nın öncüsü, müzisyen Joao Gilberto hayatını kaybetti.

birgun.net birgun.net

Brezilya’da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan ‘bossa nova’ müziğinin ilk icracılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto, 88 yaşında hayata veda etti.

Müzisyenin oğlu Joao Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya müziğinin efsane ismi Joao Gilberto’nun dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1931 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde doğan Gilberto, genç yaşta göç ettiği Rio de Janeiro’da müzik çalışmalarına başladı.

ABD’li caz sanatçılarının eserlerinden etkilenen Gilberto, 1960’lı yıllarda ABD’ye giderek, Brezilya’nın geleneksel samba ritimlerini çağdaş caz müziği kalıplarıyla harmanladığı albümler yaptı.

Gilberto, bu çalışmalarıyla daha sonraları Portekizce’de ‘yeni eğilim’ anlamına gelen ‘bossa nova’ adıyla anılacak popüler müzik türünün ilk icracılarından biri oldu.

Ünlü şarkıcının eserleri, sonraki dönemde bu türe ilgi duyan birçok sanatçıyı da etkiledi.

Eserleri ABD’de 2 Grammy Ödülü’ ile onurlandırılan öncü müzisyen, Amerikan caz dergisi ‘DownBeat’ tarafından tüm zamanların en iyi 75 gitaristi ve 5 caz sanatçısı arasında gösterilmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,174AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Brezilya müziğinin efsane ismi Joao Gilberto hayata veda etti

birgun.net -
Brezilya'da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan 'bossa nova' müziğinin ilk...
Devamını Oku

AKP’li Savcı Sayan belediyede imam nikahı kıydırdı

birgun.net -
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bir imamla birlikte belediyede iki nikahın...
Devamını Oku

Yunanistan bugün sandık başında

birgun.net -
Yunanistan, bu sabah yerel saat 7.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Yüzde...
Devamını Oku

ABD’li milyarder patron cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı

birgun.net -
Cinsel taciz suçundan sabıkası olan ABD'li milyarder patron Jeffrey Epstein, "seks amaçlı...
Devamını Oku

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi’nin yazışmaları sızdırıldı: Trump yönetimi beceriksiz ve özgüvensiz

birgun.net -
İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'ın sızan elektronik postalarında, Donald Trump yönetimi, beceriksiz,...
Devamını Oku

Ankara Gar Katliamı’nda oğlunu kaybeden babaya ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

birgun.net -
10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda oğlu Güney Doğan’ı kaybeden Mustafa Doğan hakkında,...
Devamını Oku

İran: Herhangi bir askeri eylemi savaş ilanı sayarız

birgun.net -
İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, İran Devrim Muhafızları’nın 20...
Devamını Oku

Afganistan’da Taliban saldırısı: 12 ölü, 49 yaralı

birgun.net -
Afganistan’ın Gazne vilayetinde Taliban tarafından milli istihbarat başkanlığına bomba yüklü araçla düzenlenen...
Devamını Oku

KESK mücadeleye hazırlanıyor

birgun.net -
2019-2020 yıllarını kapsayan 5. Dönem ‘Toplu Sözleşme’ görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak....
Devamını Oku

Cep telefonları yeni sezon ateşini ağustosta yakıyor

TİMUR AKKURT -
MOBİL dünya yeni sezon açılışını gelecek ay yapıyor. Her yıl olduğu gibi,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi