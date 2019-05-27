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28.05.2019
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Brezilya’da cezaevinde ‘görüş’ kavgası: 15 mahkum hayatını kaybetti

Brezilya'da bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan "görüş" kavgası sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Brezilya’da bir cezaevi yerleşkesinde ziyaret saatinde mahkumlar arasında kavga çıkması sonucu 15 mahkumun öldüğü belirtildi. 

Olay, Brezilya’nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi’nde meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ziyaret saatleri sırasında mahkumlar arasında arbede çıktı ve bunun sonucunda 15 mahkum hayatını kaybetti.

Cezaevinde silah bulunmadığına dair yapılan açıklamada, mahkumların “boğulma” ve “diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma” sonucu öldüğü belirtildi.

Olayın ardından mahkumların yakınları hapishane önünde eylem düzenleyerek yaşananları protesto etti. 

Anisio Jobim Cezaevi’nde, 2017’nin Ocak ayında çıkan ayaklanmada 56 hükümlü yaşamını yitirmiş, çok sayıda mahkum firar etmişti.

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