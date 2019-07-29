Brezilya’da hapishane isyanı: 52 ölü

Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletindeki Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmanın ayaklanmaya dönüşmesiyle 52 mahkum yaşamını yitirdi.

5 SAAT SÜRDÜ

Sabah saatlerinde başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.

Yetkililer, ölen mahkumlardan 16’sının başının kesildiğini, önemli bir kısmının da yangın ve çıkan duman sonucu öldüğünü açıkladı.

İsyanda rehin alınan iki hapishane görevlisi daha sonra serbest bırakıldı.

300’DEN FAZLA MAHKUM VAR

Yaklaşık 200 kişilik kapasiteli Altamira hapishanesinde 300’den fazla mahkum bulunuyor.

Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 57 mahkum ölmüştü.

Brezilya hapishaneleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor.



