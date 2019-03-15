16.03.2019
Anasayfa DÜNYA

Brezilya’da kadınlardan bir günde iki işgal: Bizi öldürenlere karşı susmuyoruz!

Brezilya’da Topraksızlar hareketinden kadınlar, geçen yıl 14 Mart’ta öldürülen ve Brezilya’daki kadın hareketinin sembolü haline gelen şehir konseyi üyesi Marielle Franco’nun ölüm yıldönümünde iki farklı işgal eylemi düzenledi

birgun.net birgun.net

Dış Haberler Servisi

Brezilya’da geçen yıl 14 Mart’ta Rio de Janeiro kentinde yaşam savunucusu ve şehir konseyi üyesi Marielle Franco, aracındayken vurularak öldürüldü. Marielle’nin ölümü Brezilya’daki kadınların protesto hareketinin en önemli sembolü haline geldi.

PSOL (Sosyalizm ve Özgürlük Partisi) ve Topraksızlar hareketi gönüllüsü olan Marielle’nin ölüm yıldönümünde Brezilya’da 800’den fazla Topraksızlar Hareketi’nden (MST) kadın ilk olarak ‘João de Deus’ olarak bilinen ve sahibinin taciz ve şiddet iddiası ile yargılandığı çiftliklerinden birini işgal etti. Ardından geçen ocak ayında 200’den fazla insanın öldüğü maden barajı çökmesi kazasının sorumlusu Vale Şirketi’nin arazilerine yürüdüler.

‘Öldürülmemek için savaşıyoruz’

Topraksızlar Hareketi (MST) ve Halk Köylü Hareketi (MCP) üyesi kadınlar tarafından çiftlik işgali ile ilgili yapılan açıklamada, “Bugün, topraksız kadınlar, taciz tecavüz ve şiddetin çiftliği olan João de Deus’u işgal ediyor. Şirket sahibi Teixeira’nın kendi kızına da cinsel tacizine uğradığını raporlarla ispat ettik. Fakat şimdi onu bu suçtan aklamaya çalışıyorlar. Biz BM verilerine göre kadınların ölümü ve şiddetinin beşinci sırada olduğu bir ülkede, Brezilya’da öldürülmemek için savaşıyoruz” denildi.

Maço hükümete karşı

Çiftlik topraklarını işgal eden kadınlar, ocak ayında 200’den fazla insanın ölümüne sebebiyet veren maden barajı faciasının sorumlusu Vale Şirketi’ni de unutmadı.

“Zenginlerin dostu olan şu anki hükümet, servetini katlıyor. Eşitsizlik her alanda devam ediyor. Bizi yoksullaştırmaya çalışan, bizi küçük düşürmeye ve öldürmeye çalışan bu hükümete karşı susmuyoruz. İsyanımız, maçoluğa ve ataerkilliğe karşı sürüyor. Kadınların yaşamı için, hepimiz Marielle’yiz” dedi.

Kaza değil cinayet

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde, maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 201’e yükselmiş, 107 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu belirlenmişti.

Maden atık barajını işleten Vale Şirketi’nin 4’ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmiş. Şirket sahibine dokunulmamıştı. Şirketin daha önce de benzer bir kazaya neden olduğu ispat edilmişti.

Topraksızlar Hareketi’nden kadınlar şirket arazilerinde defalarca protesto gösterileri düzenlemiş, protestolar polis şiddeti ile durdurulmaya çalışılmıştı.


Marielle Franco

Marielle direnişin sembolü

Brezilya’da geçen yıl 14 Mart’ta şehir konsey üyesi ve yaşam savunucusu Marielle Franco’ya silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Franco ve arabayı kullanan Anderson Pedro Gomes yaşamını yitirmişti.

Franco cinayeti politik bir cinayet olarak kayıtlara geçmiş, Marielle, Brezilya’daki kadın hareketinin sembol ismi olmuştu.

Önceki haberAKP’nin arsa rantı tezgâhı
Sonraki haberAdayın öne çıkacağı çok partili bir yarış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

DÜNYA

‘Sarı Yelekliler’e polis saldırısı: 30 gözaltı

birgun.net -
Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018’den...
Devamını Oku
DÜNYA

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah yasalarımız değişecek

birgun.net -
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 kişinin hayatını...
Devamını Oku
DÜNYA

Yeni Zelanda’dan sonra Londra’da ırkçı saldırı

birgun.net -
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç...
Devamını Oku
DÜNYA

Avustralyalı ırkçı senatöre ‘yumurtalı’ protesto

birgun.net -
Yeni Zelanda'da düzenlenen saldırı sonrasında yaptığı açıklamada ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın...
Devamını Oku
DÜNYA

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye oylaması üzerine

birgun.net -
Konuk YazarGökçe Gökçen- CHP Genel Başkan Yardımcısı 13...
Devamını Oku
DÜNYA

BM’den saldırıya kınama

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yeni Zelanda’daki iki...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,644BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,155TakipçiTakip Et
8,333AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
ÖZEL

İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

Uğur Koç -
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer...
Devamını Oku
EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Nurcan Gökdemir -
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen...
Devamını Oku
EĞİTİM

Akademide şirketleşme

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Satışı bir süredir gündemde olan ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında...
Devamını Oku
DÜNYA

Aşırı sağcı şiddet küreselleşiyor

RIFAT KIRCI -
Yeni Zelenda’daki katliamı Strasburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Samim Akgönül ve Regent’s Üniversitesi’nden...
Devamını Oku

SON HABERLER

Galip ama huzursuz

SPOR birgun.net -
EREN TUTEL Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde...
Devamını Oku

Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

SPOR birgun.net -
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi tek golle mağlup...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.
Devamını Oku

Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

SPOR birgun.net -
La Liga'da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk etti....
Devamını Oku

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku

Beşiktaş’ta yangın

GÜNCEL birgun.net -
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi