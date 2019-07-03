27.2 C
Istanbul
03.07.2019
Anasayfa DÜNYA Brezilya'nın aşırı sağcı liderine destek azalıyor

Brezilya’nın aşırı sağcı liderine destek azalıyor

Yapılan araştırmaya göre Brezilya halkının yarısından fazlası Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya güvenmezken, Bolsonaro'ya karşı olanların sayısının arttığı bildiriliyor.

birgun.net birgun.net

Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya verilen halk desteğinin düşmekte olduğu açıklandı.

The Guardian’ın haberine göre Bolsonaro’ya verilen destek parti içi tartışmalar, kitlesel eylemler, mafya bağı iddiaları, Bolsonaro’nun ailesine yönelik yolsuzluk iddiaları, başkanlık uçağıyla kokain kaçakçılığı yapıldığının ortaya çıkması gibi pek çok sebeple düşüyor.

Habere göre Bolsonaro hükümetinin “kötü” veya “çok kötü” olduğunu düşünenlerin oranı Ocak ayında yüzde 11’ken, bu rakam yüzde 32’ye ulaştı. Ülkenin yarısından fazlasıysa Bolsonaro’ya güven duymadığını bildirdi.

Brezilya’nın en büyük anket şirketi Datafolha’nın direktörü Mauro Paulino, “Bugün seçim olsaydı Bolsonaro’nun kazanabileceğini düşünmüyorum” diye konuştu. Paulino, askeri diktatörlük dönemini destekleyen Bolsonaro’nun, “demokrasinin (1990 yılında) geri dönüşünden beri görülmüş en kötü başkanlık dönemini yaşadığını” söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı’nın ülkenin sağ kesiminden de tepki çektiği, başkanlık seçiminde Bolsonaro’ya destek veren kimi grupların “solun geri dönüşüne sebep olacağı” endişesiyle Bolsonaro’ya tepki göstermeye başladıkları aktarılıyor.

İlginizi çekebilir:  Kupa Amerika'da ilk finalist Brezilya

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,110AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Brezilya’nın aşırı sağcı liderine destek azalıyor

birgun.net -
Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya verilen halk desteğinin düşmekte olduğu...
Devamını Oku

“DEÜ GSF binasını depreme karşı sağlamlaştırmak için desteğe hazırız”

birgun.net -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin...
Devamını Oku

Eski Yargıtay üyesine FETÖ’den hapis cezası

birgun.net -
FETÖ suçlamasıyla meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile...
Devamını Oku

İYİ Parti’den Osman Öcalan’ı ekrana çıkartan TRT hakkında suç duyurusu

birgun.net -
İYİ Parti, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir...
Devamını Oku

Baş eğmeyen Göztepe…

birgun.net -
Okan YükselBen ne zaman Göztepe denilse, Balıkçı...
Devamını Oku

Karaburun Yaylaköylü Halime Çakmak: Ata yadigârımıza sahip çıkacağız

birgun.net -
AYCAN KARADAĞKaraburun'un kıl keçisi yetiştiriciliği ile ünlü...
Devamını Oku

Kervan (Kemer) Köprüsü

birgun.net -
Dr. Erkan SerçeMoby Dick’in ünlü yazarı Herman...
Devamını Oku

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

birgun.net -
Hakim ve Savcılar Kurulu’nun hakim ve savcı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Devamını Oku

Turizm rotaları: Bir insan soluğunda Gökova

birgun.net -
Ahmet Seyhan GürelliAzra Erhat, Halikarnas Balıkçısı ve...
Devamını Oku

Fenerbahçe’den “3 Temmuz” paylaşımı

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi