Brezilya’nın aşırı sağcı liderine destek azalıyor

Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya verilen halk desteğinin düşmekte olduğu açıklandı.

The Guardian’ın haberine göre Bolsonaro’ya verilen destek parti içi tartışmalar, kitlesel eylemler, mafya bağı iddiaları, Bolsonaro’nun ailesine yönelik yolsuzluk iddiaları, başkanlık uçağıyla kokain kaçakçılığı yapıldığının ortaya çıkması gibi pek çok sebeple düşüyor.

Habere göre Bolsonaro hükümetinin “kötü” veya “çok kötü” olduğunu düşünenlerin oranı Ocak ayında yüzde 11’ken, bu rakam yüzde 32’ye ulaştı. Ülkenin yarısından fazlasıysa Bolsonaro’ya güven duymadığını bildirdi.

Brezilya’nın en büyük anket şirketi Datafolha’nın direktörü Mauro Paulino, “Bugün seçim olsaydı Bolsonaro’nun kazanabileceğini düşünmüyorum” diye konuştu. Paulino, askeri diktatörlük dönemini destekleyen Bolsonaro’nun, “demokrasinin (1990 yılında) geri dönüşünden beri görülmüş en kötü başkanlık dönemini yaşadığını” söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı’nın ülkenin sağ kesiminden de tepki çektiği, başkanlık seçiminde Bolsonaro’ya destek veren kimi grupların “solun geri dönüşüne sebep olacağı” endişesiyle Bolsonaro’ya tepki göstermeye başladıkları aktarılıyor.