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28.05.2019
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Brezilya’nın ünlü şarkıcısı uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Brezilya'nın ünlü şarkıcısı Gabriel Diniz'in konser sonrası bindiği uçağın düşmesi sonucu pilot ve yardımcısıyla birlikte üç kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya’nın ünlü şarkıcısı 28 yaşındaki Gabriel Diniz’in konser dönüşü bindikleri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybettikleri duyuruldu.

Piper PA-28-180 tipi küçük uçak, Brezilya’nın Sergipe eyaletinde bulunan Estância şehrinde düştü.

Yerel medya, ünlü şarkıcının son yolculuğu öncesi kaydettiğini iddia ettikleri bir videoyu da yayınladı. Görüntülerde Diniz’in pilot ve yardımcısı ile beraber poz verdikleri ve üçünün de kazada öldüğü öğrenildi.

Diniz’in, verdiği konser sonrası ailesinin yanına dönmekte olduğu belirtildi.

Kaza sonrası bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Uçağın düşüş nedeninin tespitine dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Sosyal medya sitesinden binlerce taziye mesajı paylaşılırken; yerel medya da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.


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