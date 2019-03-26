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26.03.2019
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British Airways’in Düsseldorf uçağı yanlışlıkla Edinburgh’a indi

birgun.net birgun.net

British Airways’in Düsseldorf seferi için Londra’dan kalkan uçağı yanlışlıkla İskoçya’nın Edinburgh kentine indi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre hatanın kabin ekibine yanlış uçuş belgelerinin verilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yolcuların, yanlış kente geldiklerini uçağın inişinden sonra yapılan ‘Edinburgh’a hoşgeldiniz’ anonsu üzerine anladıkları bildirildi.

Uçağın daha sonra yeniden havalanıp bu kez asıl varış noktası Düsseldorf’a gittiği açıklandı.

Londra’daki City Havaalanı’ndan gerçekleştirilen uçuşun işletmesi British Airways adına WDL Havacılık tarafından yürütülüyor.

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