Brexit anlaşması üçüncü kez reddedildi

İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

İngiltere’de hükümetin daha önce sunduğu 2 Brexit anlaşması da milletvekilleri tarafından reddedilmiş, milletvekillerinin kendi aralarında belirlediği 8 teklif de kabul görmemişti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşması bugün parlamentoda üçüncü kez oylandı ve reddedildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit için İngiliz Parlamentosu’na getirdiği anlaşma üçüncü kez reddedildi. Başbakan May, AB ile yaptığı anlaşmanın bir bölümünün bugün parlamentoda onaylanması halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

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AB 10 NİSAN’DA ZİRVE DÜZENLEYECEK

AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan’da zirve düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

“MAY, GİTMEK ZORUNDA”

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in ilk açıklaması “Theresa May gitmek zorunda, gelecekte belirsiz bir tarihte değil, hemen şimdi” oldu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Çekilme Anlaşması’nın Avam Kamarası’nda reddedilmesinin ışığında 10 Nisan’da Brexit konusunda AB Konseyi toplantısı için çağrı yapmaya karar verdim.”

AB KOMİSYONU: ANLAŞMASIZ AYRILIK MUHTEMEL SENARYO

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 12 Nisan’da “anlaşmasız ayrılığın” muhtemel senaryo olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun İngiliz parlamentosundaki oylamayı üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Brüksel’de geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde alınan karara göre Brexit tarihinin 12 Nisan’a kadar ertelendiğine dikkati çeken AB Komisyonu Sözcüsü, İngiltere’nin bu tarihten önce ne tür bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

“Anlaşmasız ayrılık muhtemel senaryo”

AB Komisyonu Sözcüsü, “12 Nisan tarihinde muhtemel senaryo, anlaşmasız ayrılık görünüyor. AB birlik içinde hareket etmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

AB’nin 2017’den beri anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığını anımsatan yetkili, anlaşmada sağlanan imtiyazların anlaşmasız ayrılık senaryosunda geçerli olmayacağının altını çizdi.

İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 10 Nisan’da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıkladı.

AB liderleri geçen hafta Brüksel’de yapılan zirvede, İngiltere’nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart’a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit’i 12 Nisan’a erteleme kararı almıştı.