Brüksel zirvesinde gündem Brexit

Almanya Başbakanı Merkel, dün başlayan Brexit gündemli kritik AB Zirvesi öncesi Almanya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Brexit’in sorunsuz tamamlanmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Brexit’in ertelenmesinin gelecek hafta İngiltere parlamentosunda gerçekleşecek oylamanın sonucuna bağlı olduğunu açıkladı.



AP seçimleri etkilenmemeli



Merkel, AB liderlerinin İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesi talebine ilişkin olarak yoğun görüşmeler yaptıklarını belirtti. Almanya Başbakanı, liderlerin de Brexit’in Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini etkilemesini istemediklerini vurguladı.



3 ay erteleme talebi



İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki gün için belirlenen 29 Mart tarihinin üç ay ertelenmesine ve yeni tarihin 30 Haziran olarak belirlenmesine yönelik resmi talebini Brüksel’e iletmişti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk dün yaptığı açıklamada Brexit’in kısa süreliğine ertelenmesini kabul edebileceklerini ancak bunun için İngiltere Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasını onaylaması gerektiğini söylemişti. AB ile vardığı anlaşmayı parlamentodan geçirmeyi başaramayan May, anlaşmayı üçüncü kez milletvekillerinin oyuna sunabileceğini söylemişti.



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27 ülkenin onayına bağlı



AB liderler zirvesinde görüşülmeye başlanan Brexit için May’in talebinin kabul edilmesi 27 AB üyesi ülkesinin onayına bağlı. Avrupa Komisyonu’nun haftalık toplantısında hazırlanan bir bilgilendirme notuna göre, Brexit’i Avrupa Parlamentosu (AP)seçimlerine yetiştirecek şekilde 23 Mayıs’a öteleyen bir teknik erteleme ya da bir yıldan uzun süreli bir erteleme seçenekleri zirveden çıkabilir.