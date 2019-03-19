Brüksel’deki bomba ihbarı asılsız çıktı

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı. Bir buçuk saatlik çalışma sonrası ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait binaya yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Brüksel’deki AB Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

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Breydel Caddesi üzerinde bulunan binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrası, bomba ihbarı yapılan ofiste herhangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşıldı. Polis sokağı yeniden trafiğe açtı.

