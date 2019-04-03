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03.04.2019
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Brunei’de şeriat hükümleri devrede: Eşcinsel ilişkiye idam

birgun.net birgun.net

Brunei Sultanlığı’nda bugünden itibaren eşcinsel ilişkiye girenler ve zina yapanlar taşlanarak idam edilecek. Hırsızlık yapanların ise elleri kesilecek.

Uluslararası tepkilere rağmen Brunei Sultanlığı’nda bugün yeni şeriat hükümleri yürürlüğe girdi.Bu hükümlere göre eşcinselliğe idam cezası öngörülüyor.

Eşcinsel ilişkiye girdikleri tespit edilenler taşlanarak idam (recm) cezasına çarptırılacak. Aynı ceza zina yapanlara da verilecek. Brunei’de yürürlüğe giren yeni şeriat hükümlerine göre, hırsızların ise elleri ve ayakları kesilecek.

Borneo Adası’ndaki Brunei Sultanlığı’nın yaklaşık 420 binlik nüfusunun üçte ikisi Müslüman. Petrol ve doğal gaz zengini ülkeyi 1976’dan beri yöneten ve dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak bilinen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, 2014 yılında şeriat kanunlarına geçmeye başlamıştı.

Fransız Haber Ajansı AFP, Brunei Sultanı Bolkiah’ın televizyonda yayınlanan konuşmasında, yeni yasalardan söz etmeden “Bu ülkede İslami öğretilerin güçlendiğini görmek istiyorum” dediğini aktardı.

Yeni yasalara uluslararası alanda da yoğun tepkiler ve protestolar var. Birleşmiş Milletler, üyesi ülkeye çağrı yaparak bu tür “acımasız cezalar” uygulamamasını talep etti.

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Bärbel Kofler, “Bu cezalar insanlık onuru ile bağdaştırılamaz ve dini gerekçeler gösterilerek haklı çıkarılamaz” derken, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch – HRW) uygulamayı “son derece barbarca” olarak

ABD’li aktör ve yönetmen George Clooney, Brunei’de yürürlüğe giren yasa nedeniyle; İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD’de Brunei Sultanı’nın sahibi olduğu oteller için boykot çağrısı yaptı. Boykot çağrısına ABD’nin ünlü televizyon sunucusu Ellen DeGeneres ve İngiliz müzik efsanesi Elton John da destek verdi.

Eski bir İngiliz kolonisi olan Brunei’de eşcinseller uzun süredir baskı altında. Daha önce geçerli olan yasalara göre, eşcinsel ilişkilere 10 yıla varan hapis cezaları öngörülüyordu.

Yeni uygulamaya göre, eşcinsel ilişkiye girenler halka açık alanda falaka cezasına çarptırılabilecek veya mahkeme kararına göre taşlanarak idam edilecek.

Bu cezanın özellikle eşcinsel erkekleri hedef aldığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar, idam cezalarının gerçekten infaz edilmesinin çok yüksek ihtimal olmadığı kanısında.

KaynakDW Türkçe
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