BTK’den ‘sanal dolandırıcılık’ uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sanal dolandırıcık için açıklama yaptı. BTK, “arama sonuçlarında en tepede olan sitelere güvenmeyin” dedi.

İnternetin gelişmesi ile dolandırıcılara da gün doğdu. Kimlik bilgisi hırsızları, sitelerin manipüle ederek özellikle de Google’ı kandırarak avlarına kolayca ulaşabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bugün sanal dolandırıcılık için bir açıklama yaptı.

BTK, Google’daki arama sonuçların manipüle edilebildiğini ima ederek, arama motorlarında ilk sırada yer alan sitelerin her zaman güvenilir olmadığının altını

BTK, internet kullanıcılarına yönelik şu uyarılarda bulundu;

“Kullanılan yöntemler farklı farklı olsa da bu tür tuzağa çeken içeriklerden korunmanın yolları aynı. İnternet dolandırıcılarının kullandıkları yöntemler her geçen gün değişse de, doğru bilgi, yeterli dikkat ve bilinçli kullanım ile bu tür olumsuz olayların önüne geçmek mümkün.

Herhangi bir internet sitesinin arama motorlarında ilk sıralarda yer alması o sitenin her zaman güvenilir olduğu anlamına gelmez. Güvenilir bir internet sitesinde, özenle hazırlanmış ‘Hakkında’ ve ‘İletişim’ bilgisinin yanı sıra kullanıcılara yeterli ve doğru bilgiler sunan içerikler olmalıdır. Sosyal medyada yayılan özellikle bilinirliği fazla olan internet sitelerini taklit eden, sahte adreslere ve mobil uygulamalara tıklayarak her hangi bir işlem yapılmamalı, kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır.

Çoğu zaman sahte adresler, orijinallerinden bir harf veya bir sayı farkı ile dolaşıma sokulur. Bu yüzden bir linke tıklamadan önce adres dikkatlice incelenmelidir. İnternet sitelerinin ‘https’ protokolüne sahip olması, bağlantının şifrelendiğini gösterir ve bilgilerin 3. kişilere sızdırılması büyük ölçüde engellenmiş olur. Özellikle sosyal medya platformlarında giderek yaygınlaşan tıklama dolandırıcılığı yani ‘Oltalama- Phishing’ saldırılarından korunmak için güvenilir olmayan-şüpheli linklere tıklanmamalıdır.

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İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında; para kazanmayı vadeden, hediye-ödül kazandığınızı iddia eden ve bu yüzden sizden para talep eden veya size para-hediye teklif edenlerden uzak durulmalıdır. İnternet ve sosyal medya ortamlarında sıkça kullanılan sosyal mühendislik, insanın duygusal dikkatsizliğinin, eğilimlerinin, zaaflarının kullanılması yolu ile gerçekleştirilmektedir. Dikkatli ve sorgulayıcı olunmalıdır.”