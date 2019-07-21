Bu anı like’lasak da mı saklasak?

Artemis Günebakanlı

Çağın ruhunu en iyi yansıtan sosyal medya uygulaması Instagram, geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan bir özelliği denemeye başladı. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Brezilya’daki Instagram kullanıcıları, artık başkalarının fotoğraflarındaki beğeni sayısını göremiyor.

Instagram bu yeni uygulamanın haberini 17 Temmuz’da Twitter’da verdi ve bu şekilde kullanıcıların sayılara değil içeriğe odaklanmasını istediğini belirtti. Tweet’in altındaki yorumlardan biri, kendini “Solun en genç kabusu” olarak tanıtan Cumhuriyetçi CJ Pearson’a ait. Pearson, “Bunu özgüvensiz çıtkırıldımlardan başka isteyen yok” diyor. Instagram’ın gündemindeki bir diğer konu, Pearson gibilerin siber zorbalığını uygulamaya eklenecek yeni özelliklerle azaltabilmek. Yapay zekanın daha önce zorbalık olarak rapor edilen kelimeleri tanıyıp, kullanıcıya “bu yorumu yapmak istediğinden emin misin?” diye sorması, platformun denemeye başladığı özelliklerden biri.

2018’de İngiltere’de 10 yaşındaki Mia-Lili Bennett, fotoğrafıyla Instagram’da başlatılan “Çirkin mi, değil mi?” anketi üzerine intihar eğilimi şüphesiyle korumaya alındı. 2017’de intihar eden 14 yaşındaki Molly Russell’ın ailesi, kızlarının intiharında Instagram’da kolaylıkla ulaşabildiği ve paylaşabildiği kendine zarar verme, intihar ve ölüm temalı içeriklerin de etkili olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda Malezya’da 16 yaşındaki bir kız, “Ölüm mü, yaşam mı?” diye sorduğu Instagram anketinin sonucu üzerine hayatına son verdi. Tıpkı emniyet kemerinin arabaların yaygınlaşmasından on yıllar sonra, ABD’de 1966’da mecburi olması gibi, sosyal medya platformlarının kullanıcılarını korumaya yönelik önemler alması gerektiği gerçeği de bugünlerde kabul ediliyor.

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Fotoğrafçıların, illüstratörlerin, müzisyenlerin işlerini dünyanın her yerindeki insanlarla buluşturabildiği, çok çeşitli konular ve ihtiyaçlar etrafında bir araya gelen mikro toplulukların eşsiz bir iletişim ve destek ortamı yaratabildiği, yaratıcılığın paylaşıldıkça herkesi beslediği Instagram’ın attığı adımlar gerekli ve olumlu. Beğeni sayısının gizlenmesi konusuna geri dönersek, bu özelliğin Türkiye’yi de kapsayacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hem paylaşılan içeriklerdeki değişimi görmek hem dijital dünyada yakalamaya çalıştığım başarı kriterlerinden birini kaybetmenin bana vereceği huzursuzluğu apaçık görebilmek için.

Etkisini bireyin sürekli gözetleniyor olmasının boğuculuğundan alan distopyaların aksine, yeterince görülmemenin kaygı yarattığı bir zamanı yaşıyoruz. Belki yavaş yavaş dijital uygulamalardaki aksimiz, gerçek bize yaklaşır ve kendimizi başkalarının beğenilerine göre yeniden inşa etmek, bir dijital çağ acemiliği olarak geride kalır.