‘Bu bilişime fazla kafa yorarsan sıyırırsın’ diyen Binali Yıldırım 10 GB internet vaat etti

23 Haziran seçimlerinde AKP’nin İBB adayı olan Binali Yıldırım yeni bir vaatte bulundu. Yıldırım, gençlere 10 GB internet verileceğini “Bedava, sebil” diye duyurdu.

Yıldırım’ın internet ve bilişimle ilişkisi ise hala hafızalarda. Ulaştırma Bakanı olduğu dönem Yıldırım, “Bilişime fazla kafa yorarsan sıyırırsın” sözleriyle hatırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la Beşiktaş’ta sahur programına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, “Gençlere 10 GB internet vereceğiz, bedava, sebil. Gençler belediyenin bütün spor tesislerinden bedava yaralanacak. Şehir tiyatrolarından bedava yararlanacaklar. İstanbul’u gençler için küresel gençlik merkezi yapacağız, müzik ve festivallerin merkezi yapacağız” şeklinde vaatlerde bulundu.

Binali Yıldırım konuşmasında “Başkan olursam sizleri kanka olarak yanımda görmek istiyorum” ifadelerine de yer verdi.