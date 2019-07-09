Bu da oldu: Bamyanın kilosu 18 TL’yi gördü

Pazarcılar, bamyanın kilosunun 10-18 TL arasında değiştiğini belirtti ve fiyatların daha da artabileceğini vurguladı

DHA‘nın aktardığına göre besin değeri yüksek, vitamin, magnezyum ve mineral deposu olan bamya, pazar tezgahlarına düştü.

Kilogram fiyatı 10- 18 TL arasında değişen bamyayı satamadıklarını söyleyen pazarcı esnafı, fiyatların gelecek günlerde daha da artacağını vurguladı. Evli ve 3 çocuk annesi pazarcı Özlem Sezin, bamyanın fiyatının yüksek olmasının yetiştirme ve toplanma aşamasındaki zorluklardan kaynaklandığını ifade etti. Bamya satışı yapamadıklarını kaydeden Sezin, alıcılarda para olmadığını bu nedenle ürünü tarladan geliş fiyatına satmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Geçen hafta bamyayı 10 liraya aldığını şimdi ise fiyatının 18 TL’ye çıktığını kaydeden Aysel Güler de artık kiloyla alamadığını, yalnıza 250 gram alabildiğini belirtti.