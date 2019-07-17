Bu da oldu: ‘Köprüde askerin kafasını ben kestim’ diyen şahıs ‘kinaye’ yapmış

15 Temmuz darbe girişiminde köprüde bir askerin kafasını kestiğini yazan Yusuf Tosun adlı şahıs, büyük tepki görünce “kinaye” yaptığını belirterek ilk açıklamasını yalanladı.

Tosun, sosyal medyada bir anda yayılan ilk mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

‘KİNAYE YAPTIM’

Paylaşımın büyük tartışma yaratması ve hızlıca sosyal medyada yayılmasının ardından bir açıklamada daha bulunan Tosun, bu kez sözlerini yalanlamayı tercih etti. Tosun, “Ben kimsenin kafasını kesmedim. İki kurşun isabeti ile yaralı olduğum için bunu istesem de yapamazdım, ki zaten ömrüm olarak anılacak neyim varsa savaş karşıtı bir duruşta ter dökerek geçirdim” diyerek kinaye yaptığını ileri sürdü.