25.2 C
Istanbul
05.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Bu da oldu: Yargıda para karşılığı mütalaa dönemi

Bu da oldu: Yargıda para karşılığı mütalaa dönemi

birgun.net birgun.net

Bazı avukatların yargıç ve savcıların hocalarından para karşılığı mütalaa aldığı öne sürüldü.

Uzun süredir bazı avukatların davalarına bakan mahkeme heyeti ve duruşma savcılarının mezun oldukları fakülteleri öğrenip, daha sonra ise bu fakültelerde profesör olarak görev yapan hocalardan para karşılığı mütalaa (görüş) aldıkları, bu mütalaayı ise dava dosyasına sundukları, mahkeme heyetinin ve savcının, hocalarının verdiği mütalaadan farklı bir karar vermek istemedikleri tartışılıyordu.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, “Hukuki mütalaa borsası” olarak bilinen, çok tartışılan ancak bir türlü resmi yollardan gündeme getirilmeyen bu konuya ilişkin Doğan Kasadolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kasadolu, hakim ve savcıların hocaları olan hukuk profesörlerinin, akademik unvanlarını kullanıp haksız kazanç sağladıkları öne sürerken, davaların ise adil olmayan bir şekilde sonuçlandığını belirtti. Kasadolu tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde son günlerde adliyelerde dillendirilen “hukuki mütalaa borsası”na ilişkin ihbarda bulunuldu. 

Adliyelerde çok sayıda dava ve soruşturma dosyalarının olduğunu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, zaman zaman soruşturma ve dava dosyalarına taraf avukatlarınca üniversitelerin hukuk fakültelerindeki profesörlerden para karşılığı alınan mütalaaların sunulduğu, bu yolla ise davaların etkilenmeye çalışıldığını anlattı.

Bu mütalaaları hazırlayan profesörlerin ise haksız bir ekonomik kazanç elde edildiğinin de öne sürüldüğü dilekçede, savcılığın yapacağı soruşturma sonucunda bilirkişilik adı altında haksız ekonomik kazanç sağlayan, vatandaşın hak kaybına yol açan ve hukuki “mütalaa borsası” oluşmasına yol açan öğretim üyelerinin tespit edilebileceği belirtildi. Dilekçede yargı içinde ve dışında bu oluşuma destek olan işbirliği yapan şahısların da deşifre edilmesi istendi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,156AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İBB Başkanı İmamoğlu ilk nikahını kıydı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladıktan sonra nikahını bu akşam...
Devamını Oku

Gerici Akit yazarı Dilipak hakkında soruşturma

birgun.net -
İktidara yakınlığıyla bilinen Gerici Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın 8 Mart...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sandık başına gidiyor

birgun.net -
AYCAN KARADAĞİzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen...
Devamını Oku

Alaska’da tüm zamanların sıcaklık rekoru

birgun.net -
ABD'nin en soğuk bölgelerinden olan Alaska eyaletinde dün tüm zamanların en yüksek...
Devamını Oku

Hazine nakit dengesi, haziranda 11 milyar 16 milyon lira açık verdi

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre,...
Devamını Oku

Trabzon’da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

birgun.net -
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cansız beden bulundu.
Devamını Oku

UEFA’dan Trabzonspor kararı

birgun.net -
UEFA, Trabzonspor hakkındaki kararını verdi. Bordo mavili takımı, Avrupa kupalarına katılabilecek.
Devamını Oku

Kevin Spacey hakkındaki taciz davasında feragat

birgun.net -
Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little...
Devamını Oku

Savcı Selim Kiraz davasında ara karar verildi

birgun.net -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu...
Devamını Oku

Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

birgun.net -
Elazığ'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi