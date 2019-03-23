23.03.2019
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Bu düzen yerin dibine batsın!

Emekli olduğu halde geçinebilmek için kaçak ocakta çalışan ve önceki gün iş cinayetinde can veren maden işçisi Soner Tarhan, gözyaşlarıyla toprağa verildi. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Bu yoksulluk düzeni yerin dibine batsın!” dedi

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak bir maden ocağında önceki gün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 48 yaşındaki maden işçisi Soner Tarhan dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ayiçi Merkez Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine çok sayıda maden işçisi ve yurttaşın yanı sıra; Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, CHP Gelik Belediye Başkan Adayı İlker Çoban katıldı. AKP milletvekilleri ve yöneticileri ise Bakan programını gerekçe göstererek cenazeye katılmadı.

Tarhan’ın tabutu başında ağıt yakan yakınları, “Bu kader değil cinayet” diyerek isyan etti. Soner Tarhan’ın 43 yaşında özel bir maden şirketinden emekli olduğu, biri üniversitede olmak üzere üç çocuğunun masraflarını karşılayabilmek için kaçak ocakta çalışmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

Bu cinayetler olağanlaşmamalı

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Törende bir açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Bu iş cinayetleri Zonguldak’ta olağan hale geldi deniyor. Biz bu iş cinayetlerinin olağan hale gelmesini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de! Emekliliğini kazanmış ama emekli ikramiyesi çocuklarının okul masraflarına yetmediği, ailesini geçindiremediği için kaçak ocakta çalışmak zorunda kalan bir madencimizi uğurladık. Tarhan, bir metre yüksekliğinde bir ocakta, adeta mezarın içinde kazma sallayarak günlük kotası olan miktarda kömür çıkartmak için can verdi. Bu yoksulluk düzeni yerin dibine batsın!” dedi.

Ayrımcılığa son verilsin

Madenlerde can veren işçiler arasında hükümetin ayrımcılık yaptığını vurgulayan Yavuzyılmaz, “2003 öncesi maden şehidi olanlar da kaçak ocaklarda maden şehidi olanlar da yasal olarak şehit sayılmıyorlar, aileleri şehit ailesi olarak kabul edilmiyorlar. Biz buna son vermek için defalarca konuştuk, Meclis’te dile getirdik. KİT Komisyonu’nda defalarca tartışmalarını yaşadık. AKP vekilleri arka planda ‘Her türlü desteği vereceğiz’ diyorlar, iş icraata gelince ağızlarını açmıyorlar. Kaçak ocaklarda da ölen, 2003 öncesi de ölen bizim şehitlerimizdir, bu ayrımcılığa artık son verilmelidir” diye konuştu.

Törenin ardından Tarhan’ın cenazesi, Kırımsa Mevkii’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

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