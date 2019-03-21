Bu hafta 11 film vizyona girecek

1 Soğuk İntikam

Hans Petter Moland’ın yönetmenliğini yaptığı, İrlandalı sinema oyuncusu Liam Neeson’ın başrolünde yer aldığı gerilim ve aksiyon filmi “Soğuk İntikam” izleyici ile buluşacak.

Başarılı oyuncuya Emmy Rossum, Julia Jones, Laura Dern, Tom Bateman, Domenick Lombardozzi ve William Forsythe’nin eşlik ettiği film; oğlu bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülen kar temizleyici Nels’in intikam hikayesini konu ediniyor.