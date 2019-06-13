Bu hafta 13 film vizyona girecek

1. Men in Black: International / Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

F. Gary Gray’ın yönetminliğini yaptığı; Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Ferguson’un başrolünde oynadığı “Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit” izleyici ile buluşacak.

“Siyah Giyen Adamlar” serisinin yeni projesi “Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit”, dünya dışı varlıklar karşısında yeryüzünü korumaya çalışan birimin saha görevlileri Ajan M ve Ajan H’nin hikayesini anlatıyor.

Sevilen seriden yola çıkan bu yeni bölümde, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bugüne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadele konu ediliyor.