Bu hafta 8 film vizyona girecek

8. Kül En Saf Beyazdır

Çin, Japonya ve Fransa ortak yapımı ”Kül En Saf Beyazdır” adlı film, toplumun dışında kalmış iki karakterin, 2001’den 2017’ye kadar ülkeleriyle beraber, dönüşüm geçiren 16 yıllık şiddet dolu ilişkilerini konu ediniyor.

İlk gösterimini 2018 Cannes Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gerçekleştiren yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini Jia Zhangke üstleniyor. Ayrıca bugüne kadar birçok ödüle değer görülen, aşk ve dram türündeki filmin başrollerinde ise Zhao Tao ve Liao Fan yer alıyor.

