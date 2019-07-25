23.4 C
Istanbul
25.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Bu hafta 9 film vizyona giriyor

Bu hafta 9 film vizyona giriyor

birgun.net birgun.net

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 2’si yerli 9 film vizyona girecek.

Julien Leclercq’in yönettiği; başrollerinde Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Kevin Janssens’in oynadığı “Koruyucu” izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Jeremie Guez’e ait olan gerilim türündeki film; gece kulüplerinde çalışarak sekiz yaşındaki kızına bakmaya çalışan bir adamın, kendisini bir anda kızının hayatını da tehdit eden olaylar içerisinde bulmasını konu ediniyor. 

“Kod Adı: Hummingbird”

Dünya prömiyeri, 43. Toronto Film Festivali’nde yapılan “Kod Adı: Hummingbird” filminde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek, başrolleri paylaşıyor.

Kim Nguyen’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film; New Yorklu iki kuzenin, borsa başta olmak üzere bitcoin, kripto para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışmalarını konu alıyor.

İlginizi çekebilir:  Mor ve Ötesi, akustik performans ile müzikseverlerle buluşuyor

“Ritüel”

“Ayin” adlı filmi ile tanınan Ari Aster’in yazıp yönettiği yeni filmi “Ritüel”de Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper, Liv Mjönes, Julia Ragnarsson, Henrik Norlen ve Anna Aström rol aldı.

Korku ve dram içerikli film, İsveç’te izole bir kasabada yaz gün dönümünün belli ritüellerle kutlandığı etkinliklere katılan genç bir çiftin iyice sarpa saran hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

“Yuli”

Iciar Bollain yönetmenliğindeki biyografi türündeki müzikal yapım “Yuli”, Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını aktarırken bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikayesini anlatıyor.

Filmin başrollerinde Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez, Laura De la Uz, Yerlin Perez ve Mario Elias yer alıyor. 

“Korkuluk”

Louisa Warren’in yönettiği; Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French’in rol aldığı korku filmi “Korkuluk”; ebeveynlerinin ve kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen bir gencin hikayesini odağına alıyor.

“Cin: Aşk Büyüsü”

Battal Karslıoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi “Cin: Aşk Büyüsü”; bir adamın, kız arkadaşının sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını irdeliyor.

Senaryosu da Karslıoğlu’na ait filmde Soner Türker, Derya İpek, Ali Ertem, Murat Deniz, Ebru Şahin ve Zeynep Yılmaz rol aldı.

“Gaip”

Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan ile Emel Sertel’in oynadığı ve Vecihi Ener’in yönettiği “Gaip” de haftanın bir diğer yerli korku filmi.

“Tüylü Arkadaşlar”

James Snider’ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon yapım “Tüylü Arkadaşlar”; kasabanın revaçta olan tüy kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky’nin serüvenlerini anlatıyor.

“Küçük Kahraman”

Haftanın bir diğer animasyon filmi de Jason J. Lewis’in yönettiği ABD ve Endonezya ortak yapımı “Küçük Kahraman” olacak.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,577AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bu hafta 9 film vizyona giriyor

birgun.net -
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.
Devamını Oku

Şiir, elbette hep şiir

birgun.net -
Mehmet ÖZÇATALOĞLU“kim zafer kazanmış gecede ey yar/...
Devamını Oku

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisini belediye iştirakine müdür atadı

birgun.net -
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kendisini belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetimine atadığı...
Devamını Oku

Kapının tokmağı içerde

birgun.net -
Atilla YAŞRİN“Yalnızca bizi ısıran ve sokan kitapları...
Devamını Oku

Bir Kenya hikâyesi

birgun.net -
ALİ BULUNMAZAfrika’ya dair kalem oynatanların ya da...
Devamını Oku

Taşeron çilesi bitmedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Hükümet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapılacağı seçimde vaat olarak ortaya attığı, “Taşeron işçiler...
Devamını Oku

Otelden çadıra dönüş başladı

birgun.net -
Anıl ATAŞOtel fiyatlarında aşırı yükseliş tatilcileri alternatiflere...
Devamını Oku

Merkez’in kararı bugün: Faizler düşürülecek mi?

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında...
Devamını Oku

Suriye’deki kamplarda tutulan IŞİD’ci kadınlar anlatıyor: Bir kadın torununu peçe takmıyor diye boğdu

ERK ACARER -
Artık sır değil. Ürdün sınırları kapattı. Lübnan izin vermedi. Kaosun sürdüğü Irak’tan...
Devamını Oku

Porto Riko yolsuzluğa karşı ayakta!

birgun.net -
Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko’nun...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi