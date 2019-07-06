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07.07.2019
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Bu köy İzmir’e çok yakışacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir’in Urla ilçesinde Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nca (Koruncuk Vakfı)açılan Koruncukköy’ü ziyaret etti. Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli eşliğinde Koruncukköy’ü gezen Başkan Soyer, “Burada bir cennet yaratmışsınız. Bu köy İzmir’e çok yakışacak” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in Urla ilçesinde nisan ayında, Koruncuk Vakfı’nca eğitim hayatı risk altındaki kız çocuklarına ev sahipliği yapılması için açılan Koruncukköy’ü ziyaret etti.

Ziyarette Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da yer aldı. Soyer, Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ile köydeki aile evlerini gezerek, çocukların ev yaşantısının nasıl olacağına dair bilgiler aldı.

Vakfın ve köyün hizmetleri hakkında bilgi veren Nişli, şunları söyledi: “Ağustos ayında eğitim hayatı risk altında olan ve yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarına ev sahipliği yapmaya başlayacağız. Onları sadece 18 yaşına kadar değil, tüm yaşamları boyunca destekliyoruz. 15 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Koruncukköy’de 10 aile evi, 2 gençlik evi ve çok amaçlı salonların olduğu bir bina bulunuyor. Koruncukköy’de gerçekleştirmek istediğimiz bir AB projesi de var. Bu proje kapsamında köyümüze gelen kız çocukların rehabilitasyonları ve onların sosyal, kültürel, sportif hayatlarında onlara yardımcı olacak bir eğitim programı hazırladık. Akıllı bir kütüphaneyi de içeriyor. Edebiyat sohbetlerinin, okuma günlerinin yapılacağı, görsel sanatlar öğretmenlerinin bir yıl boyunca çocuklarla bu aktiviteleri gerçekleştirecekleri, pedagoglar eşliğinde çocukların kendi iç dünyalarını anlatan kukla oyunları yazacakları bir proje bu.”

Koruncuk Vakfı’nın faaliyetlerini dinleyen, yapılan çalışmaların heyecan verici ve olağanüstü olduğunu belirten Başkan Soyer, “Tüm kalbimle sizi kutluyorum. Bir cennet yaratmışsınız. Türkiye’ye örnek bir model oluşturmuşsunuz. Bu noktadan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu hikâyenin sürdürülebilmesi için hep yanınızda olacağız. Bu köy İzmir’e çok yakışacak” diye konuştu.

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