Yerel seçimlere ilişkin Financial Times’a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara’da alınacak bir galibiyetin ‘Erdoğan için sonun başlangıcı olmasa da’ muhalefete moral desteği vereceğini belirterek “Bu seçimler, Erdoğan’ın sandıkta yenilebileceğini gösterebilir” ifadelerini kullandı.

Sputnik’in aktardığına göre, yerel seçimlere bir hafta kala, İngiltere merkezli Financial Times tarafından hazırlanan bir haberde seçimler öncesinde Ankara’nın durumuna mercek tutuldu.

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‘İhmal edilen Ankara, Erdoğan’ı küçük düşürmekle tehdit ediyor’ başlıklı haberde, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde ulusal güvenlik meselesini öne sürdüğü ve Yeni Zelanda’da yaşanan saldırıyı ‘kullandığı’ belirtilerek, muhalefetin ‘sağ kanat’ adayı Mansur Yavaş’ın ise ‘farklı bir mesaja sahip olduğu’ belirtiliyor. Haberde Mansur Yavaş için, “Başkentin ekonomisine para pompalamak ve ihmal edilen şehrin servetlerini geri kazanmak istiyor” ifadeleri kullanılıyor.

Yavaş’ın manifestosunda yer alan “İnsanlar ‘Ankaralıyım’ dendiğinde kendilerine acınmasından bıkmış durumda” ifadelerinin aktarıldığı haberde, Anar araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu’nun “Sonuna kadar yakın devam eden bir yarış olacak” ifadelerine yer verildi.

Son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ve hayat pahalılığın AKP’li seçmeni de kızdırdığı aktarılan haberde, 30 yaşında iki çocuk annesi Nazlı’nın “Her zaman oyumuzu Erdoğan’a verdik, ancak bu sefer vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

‘ÜLKENİN İFLASINDAN SORUMLULAR’

Bir iç giyim mağazasında çalışan ve 4 kardeşinin de aylar boyunca işsiz olduğunu söyleyen bir kadın ise, “Ailem genellikle AK Parti’ye oy verir, ancak bu sefer onları desteklemeyeceğiz. Onlar ülkenin iflasından sorumlular” dedi.

Bilkent Üniversitesi Şehir Planlama bölümünde görev yapan Profesör Bülent Batuman ise, Financial Times’a yaptığı açıklamada Atatürk’ün İstanbul’a kıyasla Ankara’nın daha ‘kozmopolit’ durmasını istediğini hatırlatarak Yavaş için “Onlar yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

​’ANKARA’NIN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ CANLANDIRACAĞIZ’

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf, taksiciler ve yerel bir futbol takımına yaptığı ziyaretler sırasında verdiği bir molada Financial Times’a açıklamalarda bulunan Yavaş ise, Ankara’nın durumuna ilişkin olarak “Bugün Ankara ile herhangi bir Anadolu şehri arasında bir fark bulunmuyor. Biz Ankara’nın eski kültürel ve tarihi karakterini canlandırarak, turizmi destekleyerek şehrin eski parıltısına yeniden kavuşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin de hatırlatıldığı haberde, Yavaş’ın seçimin galibi Gökçek’in seçim sonuçları konusunda yolsuzluk yaptığı iddialarına da yer verildi.

‘HÜKÜMET ‘NEDEN KAYBETİK?’ DİYE SORACAK’

Yavaş ayrıca, gazeteye yaptığı açıklamalarda, bu seçimin Erdoğan için sonun başlangıcı olduğunu düşünmese de ‘Erdoğan’ın sandıkta yenildiğinin mümkün olduğunu’ göstereceğini açıkladı.

Financial Times’ın ‘gerçekçi’ olarak tanımladığı Yavaş ayrıca, Ankara’da alınacak bir galibiyetin muhalefete moral desteği olacağını söyledi ve “Hükümet de kendisine ‘Neden kaybettik?’ diye soracak” ifadelerini kullandı.

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