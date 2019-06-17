Buca Belediye Başkanı Av. Kılıç: Her mahalleye meclis

AYCAN KARADAĞ

İzmir Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç katılımcı belediyecilik anlayışını Buca’ya hâkim kılacaklarını söyledi.

Buca’yı “İzmir’in en büyük, omzunda en çok yük olan, en eski ilçelerinden” biri olarak tanımlayan Av. Kılıç, “Buca, nüfus bakımından Türkiye’nin 38 ilinden daha fazla nüfusa sahip bir ilçe. Dolayısıyla böyle bir ilçede bir yerel yönetici olarak üzerinde çalışmamız gereken çok fazla konu var. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaşanan sorunların tespiti ile ilgili detaylı bir çalışma başlattık. İlçemizde geçici çözümler yerine kalıcı adımlar atabilmek için, alanında uzman kişi ve kurumlarla, akademisyenlerle bir araya gelerek bir durum tespiti yaptık. Buca için neler yapabiliriz, bu kenti daha yaşanabilir hale nasıl getirebiliriz, diye çalışmalara başladık” dedi.

“Katılımcı belediyecilik anlayışını ilçede hâkim kılacağız” diye konuşan Av. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılımcı ve üreten bir belediye için Buca Akademi’nin kurulması için çalışmalarımızı başlattık. Mahalle meclislerinin oluşturulması ve E-Belediyecilik ile ilgili altyapımızı oluşturmaya başladık geçireceğiz ”

Sorunsuz bir Buca için sistemli bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Av. Kılıç, “Her mahallemizde bir mahalle meclisi kuracağız. Mahalle meclisleri, mahallemizin sorunları nedir bunları tespit edecek. Biz bunu tüm Buca’da yayacağız. Çok basit sorunları biz göremeyebiliriz. Bu sistem bir nevi belediyemizin asli görevlerinin bir anlamda denetimi olacak” ifadelerini kullandı.