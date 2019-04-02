İzmir Buca’da belediye başkanlığı seçimlerini kazanan CHP’li Erhan Kılıç, zaferini halka birlikte kutladı. Çevik Bir Meydanı’nda Bucalılarla buluşan Kılıç, seçimi örgütün ve Bucalıların kazandığını vurgulayarak, “Buca’da artık ayrı gayrı yok. Tüm Buca’nın hizmetkârı olacağız” ifadelerini kullandı.



Millet İttifakı’nın Türkiye’nin en büyük illerinde önemli bir zafer kazandığına dikkat çeken Kılıç, “Buca’da, İzmir’de ve tüm Türkiye’deki ampulleri patlatacağız dedik. Buca’da rekor oyla seçimi kazandık. Martın sonu bahar dedik, işte Buca’ya bahar geldi” diye konuştu.

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Görev süresi boyunca Buca’da toplumun her kesimini kucaklayacağını söyleyen Kılıç, “Bize oy veren vermeyen herkes bizim için birdir. Buca’nın tüm mahallelerine, her hanesine hizmet götüreceğiz. Kim ne derse desin, Buca’da ayrışmaya, bölünmeye, huzursuzluğa izin vermeyeceğiz”dedi.

