CHP’nin Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre zaferi kutladı. Çevik Bir Meydanı’nda Bucalı vatandaşlarla buluşan Erhan Kılıç, sonuçları değerlendirdi. Seçimi örgütün ve Bucalıların kazandığını söyleyen Kılıç, “Buca’da artık ayrı gayrı yok. Tüm Buca’nın hizmetkarı olacağız” dedi.

Buca Belediye Başkan Erhan Kılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre zaferini ilan etti.

CHP Buca ilçe örgütü ve binlerce Bucalı vatandaş, oy kullanma işleminin sona ermesinden ardından resmi olmayan rakamlara göre, Erhan Kılıç’ın zaferini kutlamak için sokaklara döküldü. Menderes Caddesi üzerinde yer alan Merkez Seçim Ofisi önünde toplanan vatandaşlar; sloganlarla, davul zurnayla, halaylarla, türkülerle, seçim sonucunu kutladı.

SEÇİMİ SİZ KAZANDINIZ

Sözlerine Bucalılara, Millet İttifakı olarak CHP ve İYİ Parti’nin tüm ilçe örgütüne teşekkür ederek başlayan Erhan Kılıç, ”Bir buçuk aydan beri sürekli koşturduk hiç yorulmadık. İlçe başkanımız, ilçe örgütümüz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, İYİ Parti İlçe örgütümüze ve tüm Bucalı hemşerilerimiz yılmadı usanmadı. Cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle girdiniz. Bu seçimi siz kazandınız. Bu seçimin kazananı, Bucalı hemşerilerimiz oldu” diye konuştu.

Millet İttifakı’nın Türkiye’nin en büyük illerinde önemli bir zafer kazandığını belirten Kılıç, “Seçim çalışmalarımızdan beri hep şunu söyledik; Buca’da İzmir’de ve tüm Türkiye’deki tüm ampulleri patlatacağız dedik. İzmir gibi İstanbul da, Ankara da, Antalya da, Adana da bizim. Buca’da rekor oyla seçimi kazandık. Bizim partimizin bir sloganı vardı. Mart’ın sonu bahar dedik; işte Buca’ya bahar geldi. Artık baharı doya doya yaşayın. Baharı özgürce yaşayın” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıç, ”Biz bu seçim sonucunu daha önce de tahmin ettik; bunu söyledik. Bazıları bu tahminleri afaki buldu, yersiz buldu ama sonucunda Buca halkı, CHP’nin halkçı belediyeciliğine inandı, mührünü bastı. Tahmin ettiğimiz oyun üzerinde oy alarak seçimi kazandık. İnşallah bundan sonra Buca’da sonsuza dek CHP bayrağı dalgalanacak” şeklinde konuştu.

Görev süreci boyunca Buca’da toplumun her kesimini kucaklayacağını ifade eden Erhan Kılıç, “Kesinlikle bizim bu heyecanımıza leke getirecek hiçbir Buca’da artık ayrı gayrı yok. Bize oy veren vermeyen herkes bizim için birdir. Buca’nın tüm mahallelerine, her hanesine hizmet götüreceğiz. Söz verdiğimiz gibi halkımızın refahı için çalışacağız. Buca belediye başkanı tüm Buca halkının başkanı olacak. Hep söylediğimiz gibi yakamızdaki parti rozetini çıkaracağız. Bucalı vatandaşlarımızın hizmetkarı olacağız. Herkes için adalet, herkes için refah getireceğiz. Kim ne derse desin Buca’da ayrışmaya, bölünmeye, huzursuzluğa izin vermeyeceğiz” dedi.