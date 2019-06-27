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27.06.2019
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Bucalı kadınlar el emeklerini sergiledi

Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği el emekleri sergisinde hünerlerini ortaya koydu

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği el emekleri sergisinde üretimlerini sergiledi.

Takı tasarımından ahşap boyamaya, ev aksesuarlarından iğne oyasına, katı sanatından mozaiğe kadar pek çok el emeği ürünün yer aldığı sergiler büyük ilgi gördü.

Buca’da faaliyet gösteren dernek, el sanatları merkezleri ve Buca köylerinde el emeği göz nuru ürünler üreten Bucalı kadınlar çalışmalarını ‘El Emekleri’ sergisinde görücüye çıkardı. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen sergi Buca Belediyesi hizmet binası önünde kuruldu.

Organik reçellerden makarnalara, ince ince işlenip boyanmış ev aksesuarlarından her zevke uygun dizilmiş çeşit çeşit takı tasarımlarına kadar yüzlerce ürünün sergilendiği stantlar yurttaşların büyük beğenisini kazandı. Stantları dolduran Bucalılar özellikle lezzetiyle büyüleyen pasta, börek ve tatlıların başından ayrılamadı.

Özenle hazırlanmış ürünlerin sergilendiği stantları tek gez gezen ziyaretçiler Bucalı kadınların maharetli ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri beğeniyle inceledi. Akşam saatlerine kadar süren el emekleri sergisiyle kadınlar, yeteneklerini geliştirmelerine imkan verilirse neler yapabileceklerini gururla sergiledi.     

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