‘Buket Aydın kıyımı’na güvenlik şirketinden açıklama: Ticari gerekçeler

Demirören Medya’da 60 kişinin işten çıkartılmasına neden olan “Buket Aydın kıyımı” hakkında söz konusu güvenlik şirketinden açıklama yapıldı. Şirket, emekçilerin işten çıkartılma gerekçesini “ticari gerekçeler” olarak gösterdi.

Açıklamada, “Demirören Medya Grubu’na bir yılı aşkın süredir verdiğimiz güvenlik hizmeti, tüm sektörlerde olabileceği gibi tamamen ticari gerekçelerle sona erdirilmiştir. Ancak bu anlaşmanın sona ermesinin hemen ardından Kanal D’de yönetici olarak çalışan Sayın Buket Aydın’ın şirketimize bağlı olarak çalışan güvenlik görevlilerince binaya sokulmadığı iddia edilmiştir. Bu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu konuda ne Demirören Medya Grubu’nun güvenlikle ilgili birimlerinin, ne de şirketimiz amirlerinin bir talimatı ya da tasarrufu olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında hukuki süreç başlatılacağı belirtilerek, “Demirören Medya Grubu’nda çalışan personelimizin iş akitlerinin sonlandırılması, sadece bu grupla süren sözleşmemizin ticari nedenlerle sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır.Asılsız haberleri yapan ve yayanlarla ilgili ise hukuki süreç başlatılacaktır” denildi.