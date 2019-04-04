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07.07.2019
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Buldan ve Temelli aday olmayacak

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

31 Mart yerel seçimlerinde 1.9 milyon oy ile yüzde 4.24 oy oranına ulaşabilen HDP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanarak seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Parti içerisinde sonuçlardan memnun olmayanların çoğunlukta olduğu ve parti yönetiminin değişebileceği öğrenildi. 2014’te yapılan yerel seçimlerde 102 belediye kazanarak rekor kıran HDP’de 31 Mart seçimlerinde bu sayının 70’e düşmesi eleştirileri beraberinde getirdi. HDP Genel Başkan Yardımcısı ve Urfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, sonuçlarına ilişkin, “Biz bunun muhasebesini kendi içimizde elbette yapacağız” derken, parti yönetiminde çeşitli değişikliklerin beklendiği ifade edildi.

Dün yapılan MYK toplantısında, belediye sayısının azalmasında etkili olan nedenler de tartışıldı. Bu nedenlerden ilki, HDP’nin kazandığı belediyelere yeniden kayyum atanacağına yönelik ifadelerin seçmen üzerinde etkili olması gösterildi. Açlık grevlerine başlanmasının ardından polis operasyonları ve baskıların artmasının propaganda sürecini olumsuz etkilediği değerlendiriliyor. Seçim stratejisindeki hatalar da MYK toplantısında dile getirildi. Bu görüşe göre, batı illerinin büyük bir kısmında belediye başkanlığı yerine yalnızca belediye meclisine aday gösterilmesi, halkın HDP’ye desteğinin azalmasına neden oldu. Partinin genel oy oranları da bu nedenle düştü. Bölge illerindeki oy kayıplarının nedenleri arasında ise yanlış adaylar belirlenmesi ve “halka Batı’daki stratejinin doğru bir şekilde anlatılamaması” sıralandı.

HDP’de partililerin kongre talebinin kabul görmediği öğrenildi. Kongrede ise eş genel başkanlığa devam etmek istemediği iddia edilen Pervin Buldan ile seçim sürecindeki söylemleri ile tepki çeken Sezai Temelli’nin yeniden aday olmayacağı öne sürüldü. Seçmenlerin eleştirilerini dikkate alan parti yönetiminin, kongre sürecine kadar yola yeni bir MYK ile devam edebileceği de bildirildi.

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  • Konu başlıkları:
  • HDP

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