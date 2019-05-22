Buldan’dan YSK’nin gerekçeli kararına ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, YSK’nin gerekçeli kararına, “Gerekçesiz bir gerekçe kararı açıklayan YSK, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir” yorumu yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, twitter hesabından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararına dair açıklama yaptı. Buldan, “Gerekçesiz bir gerekçe kararı açıklayan YSK, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir..! 250 sayfalık gerekçeli kararda bir tane bile gerekçenin olmamasını nasıl izah edecekler..?” diye sordu.