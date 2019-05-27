17.7 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Bülent Arınç'a Saray'da görev: Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olacak

Bülent Arınç’a Saray’da görev: Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olacak

birgun.net birgun.net

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs’ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk üyesi belli oldu. 2002-2015 arasında AKP’de TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Bülent Arınç, yeni kurulda görev alacağını açıkladı. Arınç, Erdoğan’ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atayacağını söyledi. Memleketi Manisa’da aile dostları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Arınç, yeni görevini bu yemekte açıkladı.

“ÖNEMLİ OLAN KONUŞULACAK YERDE KONUŞMAKTIR”

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Arınç, “Her yerde her şeyi konuşmak doğru değildir. Ama önemli olan konuşulacak yerde konuşmak, susulacak yerde susmaktır. Konuşulacak yerde susar, susulacak yerde konuşursanız o da çok ters olur. Sizden bir şey sorulduğu zaman doğruyu söylemek zorundayız. Efendim doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köy olur. Ne olacak, kovarlarsa kovsunlar.” dedi.

“YALAKALIK DEĞİL, SADAKAT”

“Şimdi kim bilir benim hakkımda tweet atanlar ne düşünüyorlardır” diyen Arınç, “Biz yok olmuştuk. Bitmiştik. Ezilmiştik. Çürümüştük. Düşünebiliyor musunuz biz Cumhurbaşkanımızın yanında Başdanışmanlık falan değil, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Başkanın kendisi olacak biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil. Allah’a hamdolsun.”

4 YILDIR AKTİF GÖREVİ YOK

AKP’nin kurucuları içinde yer alan Arınç, zaman zaman ‘özeleştirileri’ ile parti içinde bazı grupların tepkisine neden oldu. Arınç, 2014 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le girdiği “parsel parsel Ankara’yı sattı” polemiğiyle uzun süre tartışıldı. 3 dönem kuralı gereği 2015’te aday olamadı. Gündeme ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Arınç, en son yeni parti kuracak Davutoğlu, Babacan ve Abdullah Gül için “Ben bunlarla ilgilenmiyorum, ama okudukça endişe ediyorum. Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Başımızdakilere duyurulur, yumuşak dil kullanın, hepsini kucaklayın” ifadesini kullanmıştı. Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç halen AKP İstanbul milletvekili olarak görev yapıyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,189AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Avrupa seçiminden dersler

L. DOĞAN TILIÇ -
Her seçim dersler içerir; eğer gerçekten ondan dersler çıkarmak istiyor ve onu...
Devamını Oku

23 Haziran’a doğru

Nevşin Mengü -
Görünen o ki, İstanbul seçiminin sonuçlarını 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen belirleyecek....
Devamını Oku

Hükümete benzemeyin

AYÇA SÖYLEMEZ -
Devleti aşağılamak nerede başlar, nereye kadar kabul edilir?Daha...
Devamını Oku

Teknolojik soğuk savaş

HAYRİ KOZANOĞLU -
WashIngton’un Pekin korkusu, “havacılık, robotik, yapay zeka, bilgi teknolojileri” gibi katmanları bulunan...
Devamını Oku

Yeşiller nasıl kazandı?

İBRAHİM VARLI -
Polonya Katowice’de aralık ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi alışılmadık görüntülere...
Devamını Oku

Hırsız polis olursa ne yapılır?!

FİKRİ SAĞLAR -
31 Mart yerel seçimleri CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı...
Devamını Oku

Emekli olarak çalışan işçinin yıllık ücretli izin hakkı

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Ben Ocak 2018’de emekli oldum, halen aynı işyerinde ara vermeden devam...
Devamını Oku

Davutoğlu: Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz

birgun.net -
Yeni parti tartışmalarının odağındaki eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da düzenlenen iftar programında...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ açıklaması

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'nin Nabzı programına katıldı. İmamoğlu,...
Devamını Oku

246 paket kokain yutan kişi uçakta yaşamını yitirdi

birgun.net -
Meksika'dan Japonya'ya uçakla giden yolcu, yuttuğu 246 paket kokain nedeniyle hayatını kaybetti.BBC'nin haberine...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi