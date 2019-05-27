Bülent Arınç’a Saray’da görev: Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olacak

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs’ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk üyesi belli oldu. 2002-2015 arasında AKP’de TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Bülent Arınç, yeni kurulda görev alacağını açıkladı. Arınç, Erdoğan’ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atayacağını söyledi. Memleketi Manisa’da aile dostları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Arınç, yeni görevini bu yemekte açıkladı.

“ÖNEMLİ OLAN KONUŞULACAK YERDE KONUŞMAKTIR”

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Arınç, “Her yerde her şeyi konuşmak doğru değildir. Ama önemli olan konuşulacak yerde konuşmak, susulacak yerde susmaktır. Konuşulacak yerde susar, susulacak yerde konuşursanız o da çok ters olur. Sizden bir şey sorulduğu zaman doğruyu söylemek zorundayız. Efendim doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köy olur. Ne olacak, kovarlarsa kovsunlar.” dedi.

“YALAKALIK DEĞİL, SADAKAT”

“Şimdi kim bilir benim hakkımda tweet atanlar ne düşünüyorlardır” diyen Arınç, “Biz yok olmuştuk. Bitmiştik. Ezilmiştik. Çürümüştük. Düşünebiliyor musunuz biz Cumhurbaşkanımızın yanında Başdanışmanlık falan değil, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Başkanın kendisi olacak biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil. Allah’a hamdolsun.”

4 YILDIR AKTİF GÖREVİ YOK

AKP’nin kurucuları içinde yer alan Arınç, zaman zaman ‘özeleştirileri’ ile parti içinde bazı grupların tepkisine neden oldu. Arınç, 2014 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le girdiği “parsel parsel Ankara’yı sattı” polemiğiyle uzun süre tartışıldı. 3 dönem kuralı gereği 2015’te aday olamadı. Gündeme ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Arınç, en son yeni parti kuracak Davutoğlu, Babacan ve Abdullah Gül için “Ben bunlarla ilgilenmiyorum, ama okudukça endişe ediyorum. Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Başımızdakilere duyurulur, yumuşak dil kullanın, hepsini kucaklayın” ifadesini kullanmıştı. Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç halen AKP İstanbul milletvekili olarak görev yapıyor.