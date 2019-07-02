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02.07.2019
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Bülent Arınç’tan ‘maaş zammı’ açıklaması: ‘Tek yetkili Erdoğan’

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarılmasına ilişkin, "Tek yetkili makam Cumhurbaşkanımızın kendisidir" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarılmasına ilişkin yorum yaptı.

Arınç kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim. Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür” dedi.

“Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim” diyen Arınç, “Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir. Montajlanmamış videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut” diye konuştu.

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‘EDEPSİZLER TANIMINI TROLLER İÇİN KULLANDIM’

Arınç, zam maaşına ilişkin tepki gösterenlere ‘Edepsizler’ demesine ilişkin de açıklama yaptı. Arınç şunları söyledi: “‘Edepsizler’ tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım.”

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