Bulgaristan’dan Türkiye’ye ‘Çavuşoğlu’ notası

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariyeva, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun seçim mitinginde dile getirdiği, Ankara’nın baskısıyla Sofya’nın Dinler Yasasında değişiklikler yaptığı ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.



“Türkiye Dışişleri Bakanı’nın bu ifadelerinden dolayı şaşkın ve son derece rahatsızım. Bu ifadeler, bu ülkeyle olan ve umarım öyle kalacak dostluk ilişkilerimize yardımcı olmuyor” diyen Zahariyeva, Çavuşoğlu’nu bu tür açıklamalardan kaçınmaya çağırdı.

Bulgaristan’ın hiçbir zaman bu tür baskılara boyun eğmediğinin altını çizen Zahariyeva, Çavuşoğlu’nun gerçekten telefon görüşmeleri sırasında, parlamentoda tartışılan yasa tasarısının İslam karşıtı olduğu yönündeki memnuniyetsizliği dile getirdiğini ancak tüm korkularını giderdiklerini kaydetti.

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Bulgaristan Haber Ajansı, Çavuşoğlu’nun açıklamalarından dolayı Türkiye Büyükelçisinin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve protesto notasının verildiğini aktardı. Bulgaristan parlamentosu da, Zahariyeva’dan en kısa zamanda Türkiye’nin ülkenin iç işlerine müdahalesine ilişkin rapor sunmasını talep etti.