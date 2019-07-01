Bulutların üstünde doğayla iç içe

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 392 rakımlı Çağrankaya Yaylası, yılın yarısından fazlasını bulutların üzerinde geçiriyor. Temiz havası, bol oksijeniyle ‘göğe yakın yayla’ olarak anılan yayla, yüksek rakımlı tepeleri aşamayan bulutların üzerinde kalıyor. Yaylada yaşayanlar ve ziyaretçiler de muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta yer alan İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası, yılın yarısından fazlasını bulutların üzerinde geçirmesiyle, doğaseverlerin uğrak yeri durumunda. Temiz havası, bol oksijeniyle ‘göğe yakın yayla’ olarak anılan yayla, yüksek rakımlı tepeleri aşamayan bulutların üzerinde kalmasıyla dikkat çekiyor.

Çağrankaya Yaylası’na İkizdere ilçesinin yanı sıra, Güneysu ve Çayeli ilçelerinden de ulaşılabiliyor. Karadeniz’de en çok haneye sahip yaylardan biri olan yaylada, pek çok taş ve ahşaptan inşa edilen yayla evleri bulunuyor. Adını, yaylada seyir tepesi de olarak bilinen kayada seslerin yankılanmasından alan yayla, oluşan bulut denizi ile öne çıkıyor. Yaylayı ziyaret edenler, sis bulutlarının hareketleriyle ortaya çıkan seyri doyumsuz manzarayı ise üzerine çıktıkları kayadan izleme imkânı buluyor.