Bundan sonra AB’ye üyelik hayal

Türkiye ile AB’nin müzakere sürecinin askıya alınmasını talep eden raporun onaylanmasını uzmanlar BirGün’e değerlendirdi.

Kararın şaşırtıcı olmadığını belirten uzmanlar, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesindeki geriye gidişin de kararda etken olduğuna değindi.



Raporda, müzakerelerin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin “etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması” isteniyor. Parlamento, Gümrük Birliği’nin güncellenmesini de insan hakları ve temel haklara saygı koşuluna bağlanmasını talep ediyor.



Konu hakkında konuştuğumuz AB uzmanı Can Baydarol, “Raporun hukuki olarak hiçbir bağlayıcılığı olmamakla beraber ciddi şekilde Avrupa kamuoyunun Türkiye’ye bakışını gösteriyor” yorumunu yapıyor.



Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mesut Eren de, Avrupa ile ilişkilerin gergin olduğuna vurgu yaparak kabul edilen raporun süreci değiştirmeyeceğini söyledi. Eren, “Ancak konsantre olmamız gereken şey Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, hizmetleri, tarımı kapsayacak şekilde genişletilmesi. Zaten tam üyelik şu aşamada hayal gibi görünüyor” dedi.



Avrupa ile ilişkilerin fiili olarak durduğunu bunun da belirli yansımaları olduğunu belirten Türkiye AB Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Haluk Günuğur ise “Yargı reformu ve Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle Avrupa, Türkiye’de demokratik sistemin tehlikede olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Karara AKP ve Dışişleri’nden tepki

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye kararına AKP’den ve Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AP’nin Türkiye kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar” ifadelerini kullandı.

Çelik, “Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “AP tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir. Söz konusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir. AP’nin Türkiye’ye ilişkin tutumu, Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri, etkileşimi ve diyaloğu geliştirmek olmalıdır.”