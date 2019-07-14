Bundan sonrası bir dizi belirsizlik: Mesele S-400’lerin uçaktan inmesi değil

Politika Servisi

AKP iktidarının içeride dışarıda kriz üreten politikalarında son halkası olan Rus yapımı S-400’ler ABD ve NATO’nun tehditlerine karşın aylar süren tartışma ve diplomatik görüşmelerin ardından Türkiye’ye geldi. Görüntüde ABD’nin yaptırım tehdidine karşı bir geri adım söz konusu değil. Ne var ki mesele, S-400’lerin sevkıyatının başlaması veya tamamlanmasına indirgenecek tek boyutlu bir halden oldukça uzak. Bundan sonraki sorular, sistemin aktive edilip edilmeyeceği, nereye konuşlandırılacağı, ABD’den somut olarak nasıl bir karşılık alacağına dair.

Barış konuşlanması

Türkiye, kendine ABD’nin Patriot hava savunma sistemi satılmadığı gerekçesiyle Rus S-400 sistemlerini almak zorunda kaldığını, ABD ve NATO ise, S-400’lerin kendi sistemleriyle uyumlu olmadığını savunuyor. Aylardır süren diplomatik girişimlerden de bir sonuç elde edilemedi.

Ara formül ise temmuz ayı başında gündeme geldi. ‘Barış konuşlanması’ adı verilen formüle göre Türkiye S-400’leri alsa da bunları aktive etmeyecek, sistem hazır durumda bekletilerek yalnızca tehdit veya savaş durumlarında aktif hale getirilecek.

Burada dikkat çeken nokta ise ‘barış konuşlanması’ hakkında doğrudan resmi bir açıklama yapılmasından kaçınılması. Bunun yerine savunma muhabirlerine sızdırılan bilgiler üzerinden süreç yürütülüyor. Farklı tek örnek ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı bir canlı yayındaki demeci. Çavuşoğlu, adına ‘barış konuşlanması’ demese de konuya şu ifadelerle değinerek formülü şöyle doğrulamıştı: “Zaten S-400 bir savunma sistemidir, yani saldırı sistemi değil, savunma sistemi. Savunma sistemi ne demek? Acil bir durum olduğu zaman, Türkiye’ye yönelik bir füze saldırısı olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400’ler niye devreye girsin?”

Amiyane tabirle ‘karizmayı çizdirmemek’ için ortaya atılmış bu formül, S-400’lerin aslında ‘kutusunda’ bekletileceğini gösteriyor.

Nereye kurulacak?

S-400’lerin nereye konuşlandırılacağı da hala belirsizliğini koruyor.

Sistemin kurulması için iki bölge gündemdeydi: Hatay ve İzmir. S-400’lerin radar menzilinin 600, füze menzilinin ise 400 kilometre. Hatay’a kurulacak sistemin tüm Doğu Akdeniz ve Suriye’yi, İzmir’de kurulması halinde ise Yunanistan’ın büyük bölümünü kapsıyor. Ancak ABD bu bölgelere kurulmasını istemiyor. Türkiye’nin kuzeydoğu sınırını kapsar biçimde kurulmasının karşıtı ise Rusya.

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Kulislerdeki iddialara göre Akıncı üssü olarak bilinen Mürted üssüne indirilen S-400’ler burada kalacak. Sistemin, tehdit gelebilecek olası bölgelerde de kurulabilmesi için altyapı hazırlanacak, ancak bu yerlere sevki gerçekleştirilmeyecek.

ABD yaptırımları

Konunun bir diğer boyutu ise ABD yaptırımları. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ABD’li muhatabı tarafından 6 Haziran’da gönderilen tehdit mektubuna göre S-400’lerin alınması karşılığında Ankara hem askeri hem de ekonomik yaptırımlarla karşılaşacaktı. ABD Başkanı Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 zirvesinde yaptığı görüşme de konuyu netleştirmedi.

ABD’nin yaptırım kartını hangi kapsamda devreye sokacağı belirsizliğini koruyor. S-400’ler için ilk sevkıyatın yapılması ardından Washington ile Ankara arasında hızla gerçekleşen üst düzey diplomatik temaslar, ABD’nin gelişmeden duyduğu rahatsızlığını koruduğu yorumlarına neden oldu. ABD’nin önceki açıklamaları da bunu doğrular nitelikte. Ancak, ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye ve S-400’ler hakkında yapılacağını duyurduğu basın toplantısının ‘süresiz’ ertelenmesi, diplomatik açıdan hala bir orta yolun arandığına işaret.

ABD Başkanı Trump’la yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyaretinde yaptığı, “Bu işin (yaptırımların) etrafından dolaşmanın yolu, Türkiye’yi S-400’leri aktive etmekten vazgeçirmek ve NATO ile uyumlu bir Patriot füze bataryası ile yerlerini değiştirmek” açıklaması, en azından kapsamlı yaptırımlardan kaçınmak için aranan orta yolunu gösteriyor.