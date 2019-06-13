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13.06.2019
Anasayfa SPOR Burak Yılmaz'dan İtalyan kulübüne ret

Burak Yılmaz’dan İtalyan kulübüne ret

birgun.net birgun.net

Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun kadrosunda en önemli oyunculardan biri olarak görülen Burak Yılmaz, yaşına rağmen performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.

DHA’nın haberine göre golcü oyuncuya son olarak İtalya Serie-A’ya yeni yükselen Lecce kulübünün dolaylı yoldan transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Öncelikle oyuncunun niyetini öğrenmek ve kabul etmesi halinde Beşiktaş ile resmi temasa geçmeyi düşünen Lecce’nin teklifinin yıllık 2.5 milyon avro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz’ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi.

Beşiktaş’tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi ise transfer etmek için 1.5 yıl uğraştığı Burak Yılmaz’ı, reddedilemeyecek bir teklif gelmemesi halinde kesinlikle satmayı düşünmüyor.

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